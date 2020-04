Bollettino Lombardia conferenza stampa/ Diretta video: dati coronavirus 4 aprile

Bollettino coronavirus Lombardia, attesa per la conferenza stampa di oggi – sabato 4 aprile 2020 – dell’assessore al Welfare Giulio Gallera con gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza Covid-19. Continua la linea trend positiva ed a breve è attesa la discesa: ieri sono state registrati 1.455 casi positivi e 351 morti in più rispetto a giovedì, portando i dati totali a 47.520 contagiati e 8.311 decessi. Il numero degli infettati è cresciuto di quasi 200 unità, ma c’è una spiegazione: Gallera ha infatti evidenziato che sono stati processati molto più tamponi (6.765 in tutto). Dati confortanti, dicevamo, visto che «si è arrestata la crescita» e si è in una fase di stabilizzazione che tende a ridursi. Gallera ha poi tenuto ad evidenziare: «Tra i pronto soccorso c’è chi ha avuto una riduzione molto significativa, chi lieve, ma è costante. I nostri ospedali stanno iniziando a respirare». Gli sforzi, dunque, stanno producendo risultati. Da segnalare inoltre che l’Università di Pavia sta facendo un’importante sperimentazione per un test sierologico sugli anticorpi ed il professor Carlo Federico Perno in conferenza stampa ha presentato come funziona l’esame.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, FONTANA: “A PASQUA NECESSARIO RIGORE”

Si inizia finalmente a intravedere la luce in fondo al tunnel ma proprio per questo motivo è necessario non abbassare la guardia e continuare a rispettare le misure di contenimento. «Non allentiamo, capisco che è faticoso – sono giornate di sole e di stare a casa quando piove sono capaci tutti – ma dobbiamo resistere: è da qui che viene fuori il nostro carattere, noi lombardi abbiamo un carattere straordinario», ha spiegato Giulio Gallera, mentre il governatore Attilio Fontana ha annunciato controlli severi in vista di Pasqua: «Bisogna essere particolarmente rigorosi nei controlli sul rispetto delle misure di contenimento». Ricordiamo che la Regione ha stanziato circa 500 mila euro per potenziare il lavoro delle forze dell’ordine: «Il controllo avverrà dappertutto, in particolare nelle vie dove passano grandi flussi come ad esempio le autostrade. A Pasqua i nostri cittadini sono abituati a girare, ma quest’anno non sarà possibile: bisogna essere severi». Fontana ha inoltre reso noto che sono arrivate le certificazioni per le mascherine prodotte dalle aziende lombarde riconvertite e già approvate dal Politecnico di Milano.





