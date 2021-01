Lombardia zona rossa/ Fontana vs Governo: “Una punizione non meritata”

Lombardia in zona rossa: questa la decisione che verrà ufficializzata nelle prossime ore. In base al monitoraggio dell’Iss, grazie alle modifiche introdotte dall’ultimo decreto governativo, la regione guidata da Attilio Fontana entrerà nella zona ad aria critica insieme alla Sicilia. «La situazione non può essere sottovalutata, lavoriamo insieme tempestivamente ad anticipare le restrizioni per evitare una nuova, forte ondata», le parole del ministro Roberto Speranza.

La notizia della Lombardia in zona rossa è stata confermata anche da Attilio Fontana. Intervenuto a margine di un evento a Concorezzo, in Brianza, il presidente leghista ha rivelato di aver sentito telefonicamente il ministro speranza: «È una punizione che la Lombardia non si merita: mi ha detto che farà fare ancora dei controlli».

LOMBARDIA ZONA ROSSA: LA RABBIA DI FONTANA

«Lombardia in zona rossa? Per ora sì», l’ammissione di Attilio Fontana ai microfoni dei cronisti presenti a Concorezzo. Dopo aver confermato che le scuole superiori non riapriranno, il governatore lombardo ha messo in risalto di aver fatto presente al ministro Speranza che c’è qualcosa che non funziona nei conti, «come vengono fatti e nella determinazione dei parametri».

Fontana ha dunque contestato il metodo di conteggio, che a suo avviso andrebbe rivisto immediatamente: «Oggettivamente siamo in una fase in cui stiamo migliorando, eppure c’è il rischio che la Lombardia entri in zona rossa. I cittadini si sono comportati molto bene e sinceramente la zona rossa è estremamente penalizzante». E ancora: «Ho chiesto a Speranza di riguardare, lui mi ha detto che farà fare ancora dei controlli e che chiamerà il Comitato tecnico per rivalutare la situazione».

