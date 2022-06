Londra, evacuata Trafalgar Square/ Rischio attentato? Polizia: “Non avvicinatevi”

Paura a Londra, dove Trafalgar Square è stata evacuata in seguito alla scoperta di un veicolo sospetto. L’area del centro della capitale inglese è stata isolata e le immagini riportate dai tabloid d’Oltremanica mostrano un’ampia presenza di agenti di polizia sul luogo. Come scrive “Metro.co”, molte persone sui social media hanno riferito di aver sentito il rumore di un “botto”, di un’esplosione, con la polizia di Westminster che ha dichiarato su Twitter: “Gli agenti sono attualmente a Trafalgar Square, dove hanno evacuato la scena. Si prega di non recarsi nell’area”.

Un giornalista presente in loco ha rivelato che è stata effettuata un’esplosione controllata per gestire il veicolo sospetto e ha esortato la gente a rimanere tranquilla. Il cronista in questione è Crystal Goomansingh di Global news, il quale ha twittato: “Esplosione controllata vicino a Trafalgar Square. La polizia dice che gli agenti si sono occupati di un veicolo sospetto. Per favore, non fatevi prendere dal panico se avete sentito un botto”. Sono presenti anche i vigili del fuoco di Londra.

EVACUATA TRAFALGAR SQUARE A LONDRA, UNA TURISTA: “BOMBA ESPLOSA SENZA PREAVVISO”

“Metro.co” ha riportato anche le parole (tratte dal Daily Mirror, ndr) di una turista, Sarah Churchill, che in quel momento si trovava proprio a Londra, a Trafalgar Square, con il figlio Noah di 11 anni. La donna ha dichiarato di aver sentito una bomba esplodere senza alcun preavviso.

Queste le frasi pronunciate dall’intervistata: “C’era molta polizia, stavamo per attraversare Trafalgar Square quando siamo arrivati all’angolo e abbiamo visto che era stata isolata. Stavamo parlando con un poliziotto e la bomba è esplosa senza alcun preavviso. Ci ha detto che si trattava di un pacco sospetto, ma non era un’esplosione controllata, nessuno ci ha detto che stava per esplodere”. Qual è la verità, dunque? L’impressione è che solo con il passare dei minuti si sapranno maggiori dettagli. Intanto, sui social circolano alcuni filmati in cui si vedono persone che evacuate d’urgenza da un hotel vicino a causa di “un’auto sospetta incustodita”.

