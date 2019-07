L’ONORE E IL RISPETTO ULTIMO CAPITOLO/ Anticipazioni 7 luglio: il gesto di Suor Lucia

L’ONORE E IL RISPETTO – ULTIMO CAPITOLO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nel primo pomeriggio di Canale 5 di oggi, domenica 7 luglio 2019, andranno in onda le repliche de L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo. Verrà trasmesso la quinta puntata, ma prima di scoprire le anticipazioni rivediamo dove siamo arrivati la settimana scorsa: Tonio arriva in Svizzera per indagare sui fondi della mafia che tempo prima ha provveduto a nascondere due anni prima. Ricorda così che ha dato incarico a Milazzo di gestire i suoi soldi e darli alla sua famiglia nel caso in cui gli fosse successo qualcosa. Seguendo un dettaglio rivelato dal banchiere, Tonio decide di raggiungere un abile sarto sfiorando di poco l’arrivo di Milazzo. L’ex padrino però fa una piccola deviazione, raggiunge la sua vecchia villa e si immerge di nuovo nei ricordi. Le lacrime sono immediate quando pensa alla brutta fine che ha fatto la sua famiglia solo per i suoi illeciti. Intanto, Trapanese incontra i Sibella di nascosto e affida ai due l’incarico di uccidere De Nicola, in comune accordo con la Contessa. Avvisa poi la famiglia di Rosalinda di non farla uscire quella sera per evitare un grave pericolo, ma la ragazza ascolta tutto e decide di mettere in atto un nuovo piano. Raggiunge quindi la villa di De Nicola e lo informa di quello che succederà nelle ore successive. Il mafioso è furioso e vorrebbe uccidere Trapanese con le sue mani, ma la ragazza gli ricorda che fra i suoi uomini c’è un traditore e che deve prima scoprire di chi si tratta. Ettore intuisce subito l’identità della talpa e dopo aver ottenuto il nome dei Sibilla lo uccide. In Svizzera, Tonio incontra per caso Madame Le Fleur nei camerini del sarto.

Quella sera, De Nicola attira i due fratelli sicari con una scusa e li uccide uno ad uno. Rosalinda invece si unisce a De Nicola per mettere in atto la seconda parte del piano: approfittare dell’abitudine di Felice per l’alcool e rapirlo per sfidare la Contessa. Nel frattempo, la Fleur segue di nascosto Tonio fino al suo albergo e riesce a farsi dare il numero della sua stanza. I due trascorrono la notte insieme, ma l’ex Padrino è ancora bersagliato dai ricordi. Al mattino, Cusano trova la figlia disperata e vestita sotto la doccia. Anhce se intuisce che cosa possa essere successo, decide di fare finta di nulla. Trapanese invece incontra la Contessa, furiosa che l’affare della raffineria possa andare a monte per via della fuga di notizie. Rosalinda li raggiunge in quel momento e li informa delle sue condizioni: non sposerà Felice e dovranno far entrare De Nicola nell’affare. Tonio invece ignora che Le Fleur è andata in Svizzera proprio per la Contessa, per depositare diversi miliardi nella sua stessa banca. In Italia, De Nicola raggiunge invece Suor Lucia e le impone di seguirlo, per poi affidarle un nuovo incarico minacciando di ucciderla. Tonio non è l’unico comunque a fare le sue mosse. Anche Daria riceve un’importante informazione, grazie all’azione di un caro amico che si intrufola negli uffici di Cusano ed ottiene i documenti sui suoi coinvolgimenti nell’affare. L’uomo però viene travolto e anche Daria finisce in ospedale con alcune ferite. In quel momento, Fortebracci organizza un forte acquisto di armi per mettere in atto la sua vendetta. De Marchis però vuole togliergli i soldi e lo fa catturare dai suoi uomini.

L’ONORE E IL RISPETTO, ANTICIPAZIONI DEL 7 LUGLIO 2019

EPISODIO 5 – Fortebracci riesce ancora una volta a salvarsi e scoprire chi ha ordinato il suo sequestro. Offre quindi 5 miliardi al capo dei Marsigliesi perché gli sveli il nome di Cusano. Intanto, in questa puntata de “L’onore e il rispetto”, Daria scopre grazie ad un messaggio nella segreteria di Maino che la moglie è incinta e decide di affrontare il Procuratore, a cui non resta che chiedere il trasferimento. Nel frattempo, suor Lucia decide di togliersi dalle grinfie di De Nicola ed informa Bertolaso di quanto sta accadendo, mentre il mafioso ottiene il primo incontro con i piani alti dell’affare della raffineria, a cui partecipa anche la famiglia di Rosalinda e la stessa ragazza. La Contessa però è ormai sicura che Trapanese non possa più rientrare nel progetto. Intanto, Antonia, Ricky e Jonathan conducono la loro vita privata sicuri che Tonio sia stato ucciso. L’ex padrino invece organizza un agguato a De Nicola, ma Suor Lucia lo precede.



