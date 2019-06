Lontano da te 2/ Anticipazioni: ci sarà la seconda stagione? Candela e Massimo volano a Praga, ma…

La seconda stagione di Lontano da te 2 si farà?

La serie televisiva Lontano da te in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, andrà in onda oggi con il suo ultimo appuntamento: sarà decisivo oppure la trama rimarrà visibilmente aperta pronta per sorprenderci? Gli estimatori ormai da ore, si stanno domandando quale sarà il destino della particolare fiction con protagonisti Megan Montaner e Alessandro Tiberi. La storia d’amore che hanno saputo portare sul piccolo schermo, ha appassionato un pubblico molto ampio, nonostante gli ascolti TV non siano andati interamente dalla sua parte. L’esordio è andato bene ma poi, le puntate andate in onda, hanno incominciato ad interessare i telespettatori sempre di meno, arrivando sotto il 10%. C’è da valutare anche la stagione estiva però, a conti fatti e tirando le somme, non è proprio un eccellente risultato. Sappiamo anche che le fiction Mediaset, ormai da anni, non godono della stessa buona salute di quelle trasmesse in Rai, dove le produzioni sono decisamente più potenti.

Lontano da te 2, ci sarà la nuova stagione?

Lontano da te andrà in onda con il suo finale di stagione, nel corso della prima serata di oggi, domenica 30 giugno 2019. Cosa faranno Candela e Massimo? Si ritroveranno per vivere il loro amore oppure, qualcosa nella trama lascerà aperto tutto in funzione di una seconda stagione? Attualmente nessuno lo sa. Durante il penultimo appuntamento della passata domenica sera, li abbiamo visto la “coppia” cercare di ricongiungersi, ma invano. Candela è arrivata in Italia mentre Massimo ha deciso di volare in Spagna, il tutto nello stesso momento. Stasera, vedremo entrambi mollare ogni cosa del passato per vivere la loro vita in prima persona, almeno una volta. A questo punto, i due protagonisti della fiction decidono di ritrovarsi dove tutto ha avuto inizio: la bellissima Praga. Massimo però viene bloccato dalla polizia in aeroporto per essere estradato e questo ritarda il loro romantico appuntamento. I due riusciranno a ritrovarsi facendo regnare l’amore? Chi lo sa…

