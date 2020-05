Lontano da Te/ Anticipazioni 2 maggio: Candela va dall’esorcista!

Pubblicità

LONTANO DA TE, ANTICIPAZIONI OGGI, 2 MAGGIO

Discreto successo per il ritorno in onda di Lontano da Te, la commedia romantica che vede Megan Montaner recitare al fianco di Alessandro Tiberi nei panni di Candela e Massimo. I due si sono presentati proprio nel primo episodio in onda la scorsa settimana in replica e oggi torneranno, intorno alle 14.10, per continuare a raccontare la loro storia tra visioni, intrecci e problemi personali. A quanto pare il fatto che Candela e Massimo continuino a palesarsi uno per l’altra sta mettendo in crisi i due che temono il peggio e, addirittura, dovranno fare i conti con il loro modo diverso di affrontare la vita e, quindi, il problema. Proprio nel secondo episodio di Lontano da Te in onda oggi, 2 maggio, su Canale5, i due decideranno di prendere di petto la situazione e trovare una soluzione.

MASSIMO E CANDELA CORRONO AI RIPARI

Massimo andrà in crisi per le sue continue visioni e per questo teme il peggio ovvero di essere gravemente malato. Dall’altro lato, invece, nella vicina Spagna, Candela, invece, è ancora più tragica e drastica e per questo decide di rivolgersi ad un esorcista. Inutile dire che nessuno saprà dare una risposta ai due protagonisti tant’è che Lontano da Te continuerà a raccontare delle loro visioni mentre i due provano a portare avanti la loro vita. Se da una parte Candela si riavvicina al padre di suo figlio passando la serata davanti alla tv, dall’altra c’è Massimo che tra riunioni e cene romantiche con la sua fidanzata, non riuscirà proprio a dimenticare il loro recente incontro, cosa decideranno di fare alla fine?



