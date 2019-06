LONTANO DA TE/ Anticipazioni 30 giugno 2019: ci sarà il lieto fine? (finale)

LONTANO DA TE, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 30 giugno 2019, Canale 5 trasmetterà l’ultimo episodio della fiction Lontano da te, in prima assoluta. Sarà il quarto, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: grazie alla visione dell’altro, sia Candela (Megan Montaner) che Massimo (Alessandro Tiberi) continuano a tradire di nascosto i rispettivi fidanzati. Francesca (Valeria Bilello) però inizia a sospettare qualcosa, mentre Chino (Carlos Librado) bacia la ballerina al rientro da un’uscita con l’imprenditore in cui ha alzato un po’ il gomito. Dopo aver fatto visita al padre Pietro (Teco Celio), che finge di essere peggiorato con la demenza, Massimo cena con la compagna e le annuncia l’imminente partenza per Siviglia. Dopo essere stata scoperta, Candela prende la stessa decisione grazie alla lettura di carte che Rosario (Rosario Pardo) finge di fare alla giovane Anna (Celia De Molina). Nelle ore successive, Candela rifiuta di dire la verità a Chino. Massimo invece chiede a Francesca di sostituirlo per un importante lavoro, dopo aver scoperto che Bice (Pamela Villoresi) non sarà a casa per via di una gita con il suo giovane amante Enzo (Fabio La Fata). Dopo essere stata accompagnata all’aeroporto dal fidanzato, Candela raggiunge finalmente la casa dell’imprenditore e per qualche istante rischia di incontrare Francesca. Anche se Massimo non si trova in casa, la donna decide poi di raggiungere Fontana dell’Acqua Paola in base ad una foto trovata sul cellulare di lui. A Siviglia, Massimo ottiene tutti gli indirizzi delle scuole di flamenco presenti in città ed inizia a cercare la sua ballerina. Finisce però ad un funerale e perde persino il cellulare, che il marito della defunta decide di rompere in preda alla rabbia. In quel momento, Candela raggiunge l’ufficio Salvatori proprio quando Michele e gli altri realizzano che un importante finanziatore ha deciso di sostenere l’agenzia.

La ballerina scopre alla fine con sorpresa che Massimo si trova a Siviglia e che farà ritorno solo l’indomani. Nonostante questo, Candela decide di fare visita a Pietro. Nel frattempo, Massimo ha ormai perso le speranze di trovare Candela. Per un caso fortuito ascolta però una conversazione di Ignazia in cui parla dell’indirizzo della scuola. Al suo arrivo, Anna crede di trovarsi di fronte all’uomo straniero che secondo i tarocchi di Rosario si innamorerà di lei. Candela invece si spaccia per la badante di Pietro, sostenuta dalle menzogne dell’uomo. Scoperta la verità, Rosario fa di tutto per sbarazzarsi di Chino e Anna e rivela la verità a Massimo sulle visioni della figlia. Ritornati nelle rispettive città, Massimo e Candela si lasciano reciprocamente una lettera d’amore. Nei giorni seguenti, Massimo convince il padre a trasferirsi per qualche tempo a casa sua per non lasciarlo da solo, visto che Pietro è riuscito a far scappare anche la sua nuova badante. Francesca però non è felice della novità e riferisce i suoi sospetti allo psicologo, nonostante conosca i sentimenti che nutre nei suoi confronti. A causa delle pressioni di Ramon, Candela non trova ancora il tempo di chiamare Massimo. La visione però le suggerisce di cambiare gli eventi, realizzando che l’uomo la sta solo ricattando per via delle sue losche intenzioni. Mentre l’imprenditore si trova ad un incontro di lavoro, Francesca cede finalmente allo psicologo senza rendersi conto che Pietro si trova in casa. Dopo aver ricevuto lo sfratto, Candela ha un’idea vincente per sconfiggere Ignazia, organizzando una festa ed occupando il locale.

LONTANO DA TE, ANTICIPAZIONI FINALE DI STAGIONE (30 GIUGNO 2019)

EPISODIO 4 – Massimo e Candela non hanno ancora abbandonato il loro sogno di potersi incontrare di nuovo. I due decidono inoltre di ritornare a Praga, la città che in qualche modo ha permesso la loro unione e dove sono scoccate le prime scintille. Anche in questo caso però gli ostacoli sono dietro l’angolo. Massimo infatti viene fermato mentre si trova ancora in aeroporto dalla Polizia e rischia l’estradizione. Nonostante gli scogli, alla fine i due riescono a fuggire e rivederci come progettato da tanto tempo. Il lieto fine sembra quindi dietro l’angolo: riusciremo a scoprire il mistero legato alle loro visioni oppure rimarrà un punto interrogativo aperto, anche in seguito al finale della miniserie? Se vi siete persi la precedente puntata, potete sempre rivedere i momenti salienti grazie al recap del portale ufficiale dell’emittente. Clicca qui per guardare il riassunto su Mediaset Play.



© RIPRODUZIONE RISERVATA