Lontano da Te/ Anticipazioni 9 maggio: Massimo partirà per la Spagna?

Lontano da Te torna in onda anche sabato prossimo, 9 maggio, salvo cambiamenti, e al centro di tutto ci saranno ancora Candela e Massimo, i personaggi di Megan Montaner e Alessandro Tiberi. I due si sono incontrati/ scontrati casualmente a Praga ma da allora non sono più riusciti a separarsi, almeno mentalmente. I due continuano ad essere presunti l’uno per l’altra e questo non fa altro che scombussolare le loro vite, almeno all’inizio. Avete un’estranea nella propria vita mentre ci si trova a lavoro, in riunione o ad una cena con la propria fidanzata di sempre, non è piacevole e Massimo è convinto di aver perso la testa per via dei problemi di lavoro e così ha deciso di ricorrere ad una psicologa ma senza riuscire a capire cosa gli stia succedendo.

LONTANO DA TE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 MAGGIO

Lo stesso ha fatto Candela che, per i suoi problemi e le continue visioni di Massimo, ha deciso di consultare un esorcista ma senza molte risposte se non divertenti siparietti. Lontano da Te ripartirà proprio da qui anche la prossima settimana, il 9 maggio, quando tornerà di nuovo su Canale5 subito dopo le 14.00, con la replica della terza puntata in cui Massimo prenderà in mano la questione, da uomo pragmatico che è, decidendo di raggiungere Candela in Spagna. Cosa succederà a quel punto? Un nuovo incontro potrebbe risolvere il loro problema di visioni ma, a quanto pare, anche la bella ballerina ha avuto la stessa idea e così non è detto che i due riescano ad incontrarsi fallendo miseramente il loro tentativo.



