Loredana Bertè, addio a Franco Battiato: “Mi ricorderai per le tet*e”/ “Sul volo…”

Loredana Bertè ricorda Franco Battiato attraverso le parole che il grandissimo maestro rilasciò in un’intervista a Il Fatto Quotidiano nel 2016. Entrambi protagonisti indiscussi della musica italiana, Loredana Bertè e Franco Battiato si incontrarono, diversi anni fa, su un volo per Mosca. Il loro fu un incontro particolare come raccontò lo stesso Battiato nell’intervista che, oggi, la Bertè ha scelto di condividere sui suoi profili social per dirgli addio. La morte di Franco Battiato ha colpito tutta l’Italia e, sui social, gli artisti lo stanno ricordando con foto e messaggi. Loredana Bertè ha così scelto un modo originale per dire addio al grandissimo maestro. “Hai raggiunto Milva in cosí poco tempo, un’altra grandissima perdita per la musica. Buon viaggio Franco Oltre al genio ricordo la tua grande ironia e sono sicura che un’immagine di me la porterai sempre con te: le mie tette sul volo per Mosca. Condoglianze ai tuoi cari”.

Loredana Bertè ricorda l’incontro con Franco Battiato in aereo

Loredana Bertè ha scelto di ricordare con originalità Franco Battiato. I due artisti avevano avuto modo d’incontrarsi anni fa su un volo per Mosca durante il quale la sorella di Mia Martini decise di mostrare al maestro una parte del suo corpo. “La incontro in aereo e mi fa: ‘A Battià, dove vai?’, Dove vai te?’ rispondo. Poi parliamo e la guardo un secondo di troppo. Lei scorge ammirazione, si alza il pullover e senza preavviso mi fa vedere le te***. ‘Loredana, ti dico la verità, sono bellissime’. Avrei voluto uno specchietto retrovisore puntato sugli altri passeggeri“, raccontò il grandissimo Battiato in un’intervista di qualche anno fa. Parole che la Bertè, oggi, ha deciso di condividere sulle sue pagine social.

Hai raggiunto Milva in cosí poco tempo, un’altra grandissima perdita per la musica.

Buon viaggio Franco💙

Oltre al genio ricordo la tua grande ironia e sono sicura che un’immagine di me la porterai sempre con te: le mie tette sul volo per Mosca💙

Condoglianze ai tuoi cari. pic.twitter.com/hbD9G4MZ2Q — Loredana Bertè (@LoredanaBerte) May 18, 2021

