Franco Battiato compagna, moglie o figli?/ “L’anima gemella? Mi vanto di non essermi mai innamorato”

Franco Battiato è morto oggi, 18 maggio 2021, nella sua casa di Milo, sulle pendici orientali dell’Etna. Aveva 76 anni ed era malato da tempo. Il cantautore siciliano è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, ma sappiamo che non ha avuto né moglie né figli. In un’intervista di qualche anno fa a Repubblica, il “Maestro” aveva confessato: “Mi vanto di non essere mai stato innamorato… In realtà sono stato innamorato, a sedici anni. Lei mi faceva tremare le gambe. Fu bello, perché finì lì. Un altro anno di quei tremblement mi avrebbero ucciso”. E aveva aggiunto di non accettare l’idea dell’innamoramento come perpetuazione del malessere: “La passione è una malattia, una zavorra che ci trascina verso il basso. Di amori veramente riusciti, a esser generosi, ce n’è uno su un miliardo”.

Franco Battiato e le donne: “Solo amiche degne di questo nome”

Nonostante le sue idee sull’amore, Franco Battiato non ha praticato la castità: “Ahimè no, questo è stato il mio problema. Io ho una necessità di libertà, non potrei mai litigare per un dentifricio spostato”, aveva confessato nel 2017 al Corriere della Sera, aggiungendo che quando era giovane e girava con il suo complesso era circondato sempre da molte ragazze. Inoltre aveva dichiarato di non avere mai trovato l’anima gemella: “Ma amiche degne di questo nome, sì, e ogni tanto ce n’è qualcuna che viene a stare qui con me per cinque, dieci giorni. In camere completamente separate, però, per forza!”. Il cantautore siciliano era molto legato alla nipote Cristina, figlia del fratello Michele. Con lei e i suoi figli ha trascorso molte vacanze a Donnafugata. La nipote, avvocato, è la sua unica erede.

