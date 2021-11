Loredana Bertè, chi sono i suoi ex fidanzati famosi?/ Da Adriano Panatta a Mario Lavezzi

Loredana Bertè e i suoi ex fidanzati famosi: dal tennista Adriano Panatta al cantautore Mario Lavezzi. Una vita sentimentale burrascosa quella della regina del rock italiano che, oltre ai due matrimoni falliti con Roberto Berger, figlio dell’imprenditore miliardario del caffè Hag, e quello celebrato il 4 settembre 1989 con il fuoriclasse del tenni Bjorn Borg, è stata legata a diversi uomini. Tra questi sicuramente merita una menzione Adriano Panatta, il famosissimo tennista con cui la cantante ha vissuto una storia d’amore durante circa un anno. “Fu un vero e proprio colpo di fulmine: appena lo vidi, pensai ‘Lui è mio. E lui aveva pensato la stessa cosa. Per me è stato il primo amore, forte, passionale, puro, positivo. Poi però mi lasciò per sposare una ragazza che poi è ancora la mia migliore amica” – ha raccontato tantissimi anni dopo la cantante. Sta di fatto che la storia tra i due sembrerebbe finita proprio a causa di Borg, anche se Panatta ha sempre conservato un bellissimo ricordo della Bertè: “si, con Loredana ci siamo voluti bene”.

Dopo la storia con il tennista, la Bertè ha vissuto un breve flirt con Red Canzian dei Pooh. Proprio il cantante ricordando questo “amore” ha precisato: “sono cose di gioventù, avevamo venti anni”. Successivamente la Bertè si è legata al collega Mario Lavezzi.

Loredana Bertè e l’amore con Mario Lavezzi

La storia tra Loredana Bertè e Mario Lavezzi ha segnato sicuramente un momento importante nella vita di entrambi. 5 anni d’amore che il paroliere ha ricordato così dalle pagine de Il Corriere della Sera: “abbiamo avuto una relazione per 5 anni, 2 di idillio e 3 di massacro”. Un amore passione e travolgente tra due anime libere come ha ricordato Lavezzi: “eravamo spiriti liberi e non molto fedeli. Mi ricordo che una sera tornai a casa tardi e Loredana mi ruppe una chitarra in testa. Ma eravamo giovanissimi, avevamo poco più di vent’anni”.

Dal loro amore però nascono diverse produzioni musicali tra cui il disco Bandabertè che ancora oggi Lavezzi considera il prodotto migliore mai realizzato insieme. Proprio Lavezzi parlando della Bertè ha poi aggiunto: “per me è stata l’università, 5 anni di lei in un rapporto non solo professionale ma anche sentimentale. Un rapporto che ha dato ottimi frutti. Lei era molto impegnativa e lo è ancora, ma sono molto felice che lei stia vivendo una nuova gioventù”.

