Loredana Bertè da Adriano Panatta a Bjorn Borg/ Tutti gli ex mariti e fidanzati della cantante

Loredana Bertè è una delle cantanti che più di tutte hanno segnato la storia della musica italiana. Di lei sono note le sue uscite particolari in fatto di costume, e anche la sua vita privata, per un certo periodo, è stata oggetto di attenzioni da parte del pubblico e dei media. Sono tanti gli uomini (celebri e non) a cui Loredana si è accompagnata in tutti questi anni, a cominciare dall’amico storico Renato Zero, che ebbe un legame molto importante sia con lei che con sua sorella Mia Martini.

Tra loro, comunque, non ci fu alcun rapporto di tipo amoroso: il primo fidanzamento di cui si ha notizia è infatti quello con Adriano Panatta, tennista e volto noto del mondo dello spettacolo da cui si separò per poi intraprendere una nuova relazione con il cantautore Mario Lavezzi. Chiusa la parentesi Lavezzi, nella sua vita subentrò un altro tennista, questa volta di origini svedesi, che la Bertè sposò alla fine degli anni Ottanta prima con rito civile e poi con rito religioso. Si tratta proprio di lui, Bjorn Borg, l’ex più celebre di Loredana con cui la cantante ha vissuto una ‘love story’ a dir poco burrascosa.

Loredana Bertè tra Roberto Berger e Bjorn Borg

Il primo incontro tra Loredana Bertè e Bjorn Borg era avvenuto nel ’73 mentre Loredana frequentava ancora Panatta. Fu proprio quest’ultimo a far conoscere i due futuri sposi, anche se allora nessuno dei due aveva mostrato particolare interesse per l’altro (soprattutto perché lei era già fidanzata). Qualche anno dopo, comunque, i due si rincontrarono e intrapresero una relazione destinata a fare molto rumore sia in Italia che all’estero.

Prima di rivedere Borg, Loredana aveva sposato a St. Thomas, nelle isole Vergini, un altro personaggio abbastanza noto (anche se in tutt’altro settore). Il suo nome è Roberto Berger, figlio di Tomaso Berger, il miliardario fondatore dell’industria del caffè Hag e proprietario delle acque Sangemini. I due non vissero mai stabilmente insieme, e le nozze – evidentemente solo civili – si risolsero in un divorzio con annessa denuncia per inadempienza degli obblighi coniugali.

