Un tuffo nella vita privata di Loredana Bertè: nuovo fidanzato all’orizzonte? La preoccupazione dei fan per…

Dalle voci sulla malattia ai rumors su un presunto fidanzato, la vita privata di Loredana Bertè tiene banco nel mondo del gossip. Mentre sul fronte della salute, ci sono stati degli avvenimenti che hanno effettivamente e con ragione preoccupato i fan, dal punto di vista sentimentale non sembra esserci nulla di concreto. D’altronde era stata la stessa Loredana Bertè, non molto tempo fa, a smentire le voci su un nuovo amore dichiarando di essere casta da almeno dieci anni. Per quanto concerne invece il discorso relativo alla malattia, i rumors si sono moltiplicati dopo alcuni concerti annullati dalla cantante nell’ultimo anno.

L’ultimo esempio risale al tappa della settimana scorsa prevista a Capri, salta appunto per una “gastroduodenite acuta complicata da ipertensione arteriosa in nota ernia iatale con migrazione intratoracica su fondo gastrico”. Dunque, come sta ora Loredana Bertè? La cantante sembrerebbe in ripresa, ma non può strafare, infatti avrebbe dedicato alcuni giorni unicamente al riposo.

I problemi di salute e le voci sulla malattia di Loredana Bertè erano cominciati a circolare già nelle scorse settimane, per poi intensificarsi il 31 agosto, quando iniziò in ritardo di quasi quaranta minuti un concerto a Mantova. Secondo quando emerge, quel giorno la mitica Bertè aveva accusato dei forti dolori addominali, peggiorati sensibilmente dopo la serata torrida trascorsa sul palco.

Al di là degli acciacchi e degli intoppi di salute, Loredana è motivata più che mai a portare a termine il suo tour estivo, che si chiuderà a Terni il prossimo 21 settembre. Dita incrociate dunque da parte dei fan, che sperano di poterla abbracciare nella tappa umbra.

