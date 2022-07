Loredana Bertè e il legame con la nuova generazione/ “Loro sono figli miei”

Loredana Bertè, ‘Sei bellissima’ “eletto” brano iconico dai fan

Loredana Bertè è un profilo artistico iconico, di grande spicco e orgoglio per l’Italia musicale. Ha scritto pagine di storie importanti in passato e continua a farlo rimanendo se stessa, senza snaturarsi. Non per questo però la mitica Bertè non guarda alle nuove generazioni e ai nuovi fan che la amano come se la conoscessero da sempre. Ed in effetti i suoi capolavori senza tempo sono un biglietto da visita scintillante per i più giovani, di cui è diventata già idolo.

Basti pensare all’accoglienza ricevuta al Tim Summer Hits, non più tardi di qualche settimana fa, quando ha cantato assieme a Franco 126, altra sua scommessa. “Sei bellissima”, il coro ricorrente dei fan, che l’hanno osannata per tutto il tempo menzionando il suo capolavoro musicale. E così Loredana non ha perso l’occasione per duettare con loro, riservando al pubblico una dedica breve ma significativa.

Loredana Bertè fiuta i talenti del futuro e punta su Franco 126

“Questi sono figli miei”, ha detto emozionata Loredana, felice di essere sul palco a contatto con la gente. Anche per lei l’ultimo periodo non è stato facile. Infatti ha dovuto rinviare l’ultima data della tournée di Reggio Emilia a Settembre per alcuni problemi fisici che la cantante sembra stia risolvendo. Nel frattempo la Bertè ha messo alla prova il suo intuito, dando spazio ad un giovane promettente come Franco 126 che lei stessa ha definito “un ragazzo molto forte”. “Per me Loredana è una leggenda, è stato un coronamento di un sogno, cantare con lei”, le ha detto Franco 126 in occasione del Tim Summer Hits.

