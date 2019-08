Loredana Berté in vacanza da Al Bano/ Foto col broncio, web ironico: “Che felicità”

Loredana Berté ce l’ha fatta: è arrivata alla tenuta di Al Bano Carrisi. La cantante è in Puglia, dove dovrà tenere un concerto, e ha deciso di approfittarne per recarsi in visita a casa dell’amico e collega. Una foto conferma che l’incontro è avvenuto: sul suo profilo Instagram, la Berté ha infatti pubblicato lo scatto che la vede nella tenuta di Cellino San Marco proprio accanto ad Al Bano. Una foto in cui Carrisi sfoggia un sorriso smagliante e felice, la Berté, invece, ha un’espressione più seria. È proprio questo particolare che ha scatenato l’ironia del web. “Sei proprio felice di essere lì eh Loredana?” scrive qualcuno, e ancora “Che espressione allegra Lori!” Insomma, il volto dell’eclettica cantante, per alcuni, non fa trasparire questa grande felicità ma, anzi, un sentimento ben diverso.

Loredana Berté nella tenuta di Al Bano Carrisi, prima però…

Sicuramente un puro caso quello dell’espressione di Loredana Berté nella foto con Al Bano Carrisi. Molto divertente è però stato ciò che ha preceduto questo incontro. La cantante, come sottolinea Il Giornale, ha infatti pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram in cui si è mostrata nell’intento di fare l’autostop proprio per raggiungere Cellino San Marco. Poi, abbracciando un cartello che ne indicava la vicinanza, ha ammesso: “Sono vicina alla Tenuta di Albano. Spero di arrivare presto e che qualche macchina mi raccatti perché il mio manager si è rifiutato, non viene, nessuno viene, solo io ci devo andare. Ma non passa nessuno, un ca**o di nessuno. Forse una macchina, sarà quella di Albano che mi viene a prendere?”.





