Loredana Bertè, malore prima del concerto a Catania: “Sono allo stremo”/ Evento annullato: cos’è successo

Malore per Loredana Bertè prima del concerto a Catania: cos’è accaduto

Non si è concluso nel migliore dei modi il tour estivo di Loredana Bertè. La cantante ieri, 30 agosto, avrebbe dovuto esibirsi a Catania, ma pochi minuti prima di salire sul palco è stata costretta a dare forfait. Bertè ha dovuto rinunciare all’evento a causa di un malore, che lei stessa poi ha comunicato: “Mi trovo a Catania da ieri – ha scritto ai fan – ho fatto un viaggio in traghetto per poter raggiungervi, Villa Bellini sarebbe stata una la perfetta conclusione per questo tour. Purtroppo però stanotte ed oggi non sono stata affatto bene con un riacutizzarsi dei miei problemi gastrointestinali ed una forma influenzale che mi lascia senza forze e senza voce”.

Tali problemi di salute hanno costretto la cantante ad annullare all’ultimo l’evento a Catania: “È con estremo rammarico che devo annunciare l’annullamento del concerto a Catania – ha aggiunto sui social -. Vi avrei avvisato prima ma lo specialista che mi ha visitata è dovuto arrivare da fuori città”.

Loredana Bertè si scusa con i fan di Catania: “Non sono riuscita a concludere il tour”

Loredana Bertè è da settimane in giro con il “Manifesto summer tour”, un periodo che tuttavia non è stato per lei affatto semplice. L’artista, 72 anni, ha infatti aggiunto: “Questo tour, per me che ero appena uscita dalla convalescenza, è stato estenuante, vuoi per i lunghi viaggi, vuoi per il caldo, alla fine non sono riuscita a concluderlo. Ho fatto 30 ma non 31!”. A conclusione del suo messaggio, Bertè si è scusata con gli spettatori presenti a Catania: “Mi dispiace immensamente ma sono arrivata allo stremo, ho dato davvero il massimo che potevo. Scusatemi, spero mi continuerete a voler bene”. Il concerto a Catania è stato annullato infatti quando il pubblico aveva già occupato i posti a Villa Bellini. Sul palco è salita Aida Cooper, corista di Loredana Bertè, che ha intrattenuto il pubblico con un medley di successi. Il Messaggero fa sapere che, chi ne farà richiesta, comunque, potrà ottenere il rimborso del biglietto.

