Loredana Bertè matrimoni e ex mariti: Robert Berger e Björn Borg / La vita sentimentale della cantante…

Chi sono i mariti di Loredana Bertè? Da Robert Berger a Björn Borg

Loredana Bertè ha avuto una vita sentimentale particolarmente movimentata e appassionante. Al momento la cantante non è sposata e non ha figli, ma in passato è andata all’altare ben due volte e ha vissuto storie d’amore molto intense. Lo sanno molto ben i fan della mitica Loredana Bertè, che hanno tifato per lei quando è andata a nozze con Robert Berger, figlio del miliardario Tommaso Berger, più giovane di lei di ben dieci anni. La cerimonia si svolse alle Isole Vergini, poi arrivo il divorzio nel 1987, a causa di inadempienza degli obblighi coniugali da parte del marito.

L’incontro con il tennista Björn Borg

Ma appena un anno dopo Loredana Bertè incontra il tennista svedese Björn Borg, conosciuto in occasione del Roland Garros del 1973 dal compagno che aveva all’epoca, Adriano Panatta. Così la Bertè inizia una storia d’amore con Borg e sale nuovamente all’altare nel 1989. La loro storia d’amore dura appena tre anni, nell’arco di un periodo molto difficile per la cantante. Nel 1991, infatti, Loredana viene ricoverata per collasso da stress e si riavvicina alla sorella Mia Martini con cui prende parte al Festival di Sanremo 1993. Ricordiamo che quest’anno, Loredana Bertè, prenderà parte alla kermesse in qualità di ospite.



