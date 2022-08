Loredana Bertè vs Giorgia Meloni: “Tolga fiamma da simbolo FdI”/ Video “Si vergogni!”

Loredana Bertè si è letteralmente scagliata contro la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, per mezzo di un video pubblicato su Instagram e nel quale la cantante ha inteso rivolgersi senza mezzi termini, come è nel suo stile, all’esponente politica del Centrodestra. In particolare, l’artista è tornata sulla richiesta avanzata dalla senatrice a vita Liliana Segre, la quale aveva domandato a FdI di rimuovere la fiamma dal simbolo del partito, in quanto richiamava troppo da vicino il fascismo. In questo modo, Giorgia Meloni avrebbe anche dato un segnale di presa di distanza dal fascismo.

Tuttavia, ricordiamo che la numero uno di Fratelli d’Italia aveva spiegato che la fiamma nulla aveva a che vedere con il fascismo. Non la pensa in questi termini, evidentemente, Loredana Bertè, che ha lanciato un duro monito a Giorgia Meloni: “Signora Meloni, dunque, quando una senatrice come Liliana Segre chiede che sia cancellata dal suo logo quella fiamma che ricorda chiaramente il fascismo e le sue conseguenze, lei la rimuove e basta, senza arrampicarsi sugli specchi con scuse improbabili. Lei la rimuove, ha capito?”.

LOREDANA BERTÈ ATTACCA GIORGIA MELONI: “SI DEVE VERGOGNARE, NON LA CHIAMO ONOREVOLE APPOSTA” (VIDEO)

Loredana Bertè ha poi rincarato la polemica nel prosieguo del video indirizzato a Giorgia Meloni: “Mi sembra il minimo per il rispetto che si deve a una signora che ha passato quello che ha passato, oltre a noi cittadini che siamo veramente stufi e alla memoria di quelli che non ci sono più, quelli che per quel simbolo sono stati uccisi”.

Infine, è arrivata la reprimenda più dura da parte di Loredana Bertè a Giorgia Meloni, che al momento non sappiamo ancora se vorrà replicare e dire la sua: “Lei si deve vergognare. Si vergogni, signora Meloni! Non l’ho chiamata apposta onorevole, perché di onorevole lei non ha proprio niente, come la maggior parte dei politici italiani”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Bertè (@loredanaberteofficial)













