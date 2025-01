Loredana Cannata, chi è: la carriera tra teatro e cinema

Loredana Cannata è nata a Ragusa nel 1975 ma si è trasferita ben presto a Roma per studiare arte drammatica all’Accademia Sharoff. Dopo aver concluso gli studi è stata protagonista di alcuni spettacoli teatrali tratti da grandi opere di Pirandello, Euripide e Schnitzeler mentre l’esordio al cinema è arrivato nel 1999 nel film “La donna lupo” di Aurelio Grimaldi, protagonista di uno spogliarello sexy che è entrato nella storia del cinema.

Più avanti ha preso parte ad altri film come “Senso ’45” di Tinto Brass e ancora “Un mondo d’amore” di Aurelio Grimaldi, mentre negli anni a seguire sono arrivate anche esperienze in tv con una serie di fiction Rai e Mediaset. Nel 2012 ha recitato in “Magnifica presenza” con Ferzan Ozpetek e poi ancora due anni più tardi ha preso parte a “Youth – La giovinezza”, film di Paolo Sorrentino. Nel 2023 Loredana ha preso parte allo spettacolo “Mine vaganti” con Francesco Pannofino e Simona Marchini, adattamento del film di Ozpetek.

Loredana Cannata, chi è: molto attiva su temi sociali

Loredana Cannata è molto attiva anche sul fronte sociale. L’attrice ha una spiccata passione civica: è presidente dell’associazione “Sesto sole”, con la quale porta avanti progetti di salute presso le comunità indigene zapatiste del Chiapas, nel Messico. Proprio su questo tema, che le sta particolarmente a cuore, Loredana Cannata ha girato un documentario, “Insurgentes”, dedicato alla resistenza zapatista. A seguire nel 2006 ha girato un nuovo documentario sul tema, “L’alba del sesto sole”.

Loredana è inoltre molto vicina ai diritti degli animali: è vegana e animalista e combatte per la difesa della natura. Sui social l’attrice siciliana pubblica spesso scatti in compagnia dei suoi animali: cavalli, cani, gatti e non soltanto nella sua quotidianità. Amici a quattro zampe ai quali Loredana vuole un gran bene e per i quali spende la sua vita.

