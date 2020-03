Loredana e Stefania, fidanzata e figlia Pasquale Laricchia/ “Bimba desiderata tanto”

Pasquale Laricchia non è arrivato da solo, oggi alla trasmissione di Canale 5, Domenica Live. L’ex gieffino pugliese ha infatti una figlia di 18 mesi, Stefania, ed una compagna da diverso tempo, Loredana, sebbene siano in pochi a saperlo e ne abbia accennato nella Casa del GF Vip durante la sua recente permanenza. “E’ la cosa più importante della mia vita, è la mia famiglia, Loredana, Stefania, e quindi mi commuovo solo quando la vedo, la guardo, l’abbraccio, sono le cose importanti della vita”, ha commentato Laricchia, guardando la compagna e la piccola in attesa di entrare in studio, dietro le quinte della trasmissione di Barbara d’Urso. La padrona di casa ha voluto proteggere la compagna e la figlioletta dalla parentesi tutt’altro che piacevole relativa alle accuse di violenza a scapito dell’uomo da parte dell’ex compagna, Victoria Pennington. Successivamente sono entrate le donne della vita di Pasquale.

LOREDANA E STEFANIA, FIDANZATA E FIGLIA PASQUALE LARICCHIA

“Stiamo insieme dal 2007, sono 13 anni”, ha rivelato a sorpresa Loredana, compagna di Pasquale Laricchia. Quindi la donna, dopo aver ascoltato tutto fino a quel momento ha voluto dare la sua testimonianza rispetto alle accuse a carico del compagno da parte della ex Victoria, smentendo tutto ed asserendo: “Una persona che sta insieme a un uomo da 13 anni può essere la prova oggettiva”. Loredana ha poi spiegato che non avrebbe mai fatto una figlia con un uomo accusato di violenza. Parlando della piccola di casa, i due hanno ammesso all’unisono: “L’abbiamo desiderata tantissimo”. Entrambi hanno confermato, tra una battuta e un po’ di imbarazzo genuino, di averci lavorato a lungo prima di poter celebrare la nascita della piccola Stefania. La loro relazione è sempre stata protetta da occhi indiscreti e dai social e questa è stata la prima comparsa in tv della famiglia Laricchia. Non poteva quindi mancare a tal proposito la classica clip della vita di Pasquale in casa, insieme alla compagna ed alla piccola figlia tanto voluta.

