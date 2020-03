LOREDANA FIORENTINO/ Baghera riempie di baci Nina Moric e le fa fare una figuraccia

Loredana Fiorentino è in studio a Live Non è la D’Urso per confrontasi con Nina Moric, insieme al cane Baghera che dice essere stato morso dalla modella. A sorpresa quando le due donne sono in studio la cagnolina sembra essere molto più affezionata alla modella croata che lei. Il cagnolino pare avere un grande feeling con la ragazza, scodinzolando e dimostrando di avere un gran bel rapporto con lei. Loredana però spiega: “Nina è molto dolce, ma improvvisamente cambia e Baghera ne ha fatto le spese. Il morso? Luigi Mario non mi avrebbe mai detto una bugia su questa cosa. Come ha fatto? Non chiederlo a me, ma a lei”. Di certo quello che abbiamo visto in studio sembra mettere Loredana in difficoltà davanti al pubblico, gli scambi tra la modella croata e il cane sembrano smentire di fatto le sue parole. (agg. di Matteo Fantozzi)

L’ATTACCO A NINA MORIC

Loredana Fiorentino torna anche oggi a “Live Non è la D’Urso”, ancora una volta per parlare di Nina Moric. Dopo la vicenda della scomparsa del figlio Luigi Mario Favoloso, è andata all’attacco della modella, accusandola di aver rivolto false accuse di violenza al giovane. Ma domenica scorsa ha fatto scalpore per un’altra accusa: sostiene infatti che Nina Moric abbia dato un morso al suo cane, Baghera. E quindi oggi nello studio di Barbara D’Urso, ancora vuoto per l’ordinanza disposta dalla Regione Lombardia a causa dell’emergenza Coronavirus, ci sarà un confronto tra le due donne. Tra l’altro, dalle anticipazioni fornite dalla conduttrice, è emerso che Loredana Fiorentino oggi porterà davanti alle telecamere proprio Baghera. Ma ha delle prove sui presunti maltrattamenti di Nina Moric nei confronti del cane? Di sicuro le due donne avranno modo di confrontarsi in diretta. E chissà se si arriverà alla verità.

LOREDANA FIORENTINO AL GRANDE FRATELLO NIP?

Intanto Loredana Fiorentino fa parlare di sé per le sue esibizioni, diventate virali, e per la disinvoltura che ha mostrato davanti alle telecamere, in particolare con le sfilate trash. Proprio queste sono ormai cult, anche per via delle movenze e dei look stravaganti che mostra la mamma di Luigi Maio Favoloso. Non deve stupire allora l’ipotesi del settimanale Oggi, secondo cui Loredana Fiorentino, attrice di teatro non professionista, potrebbe partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Nip. L’indiscrezione è stata rilanciata negli ultimi giorni da Dagospia, secondo cui la presenza di Loredana Fiorentino all’interno della Casa più spiata d’Italia sarebbe praticamente certa. La vicenda è stata sfiorata anche a “Live Non è la D’Urso”, con Barbara D’Urso che però non ha fornito indicazioni. Di sicuro sarebbe per lei un’occasione per farsi conoscere meglio e provare ad ottenere ancor più popolarità di quella che sta riscuotendo in queste settimane proprio grazie ai programmi di Barbara D’Urso.



