Loredana Fiorentino, mamma Luigi Favoloso/ L’ha perdonata? (Live Non è la D’Urso)

Loredana Fiorentino non esita ad auto-definirsi una vera leonessa. Merito anche di quella criniera bionda, che sfoggia con eleganza durante le varie ospitate in tv. Ormai presenza fissa dei programmi di Barbara d’Urso, le presunte violenze del figlio Luigi Favoloso ai danni di Nina Moric continuano a regalare all’intera famiglia la possibilità di ritornare in tv. Lo dimostra la puntata di Live – Non è la d’Urso di oggi, domenica 16 febbraio 2020, che riporterà Loredana Fiorentino sul piccolo schermo. I fan sono già tutti schierati a favore della ‘mamma felina’ (come si definisce Loredana sui social), anche se qualcuno non esita a mostrare il proprio disappunto. “Che vergogna e voi che la seguite. Da Live con un vestito a fare la sfilata mentre si parla di violenza sulle donne”, dice una spettatrice. “Ma l’utilità di mettere in piazza tutto qual è? Forse è solo il voler andare in tv, per apparire?”, fa eco un’altra. E la Fiorentino invece preferisce non rispondere a nessuno. Non commenta nemmeno le sviolinate dei suoi sostenitori, pronti a dirle quanto è bella, meravigliosa, l’orgoglio di Napoli. Clicca qui per guardare la foto di Loredana Fiorentino e leggere i commenti

LOREDANA FIORENTINO: CONTO APERTO CON NINA MORIC

Loredana Fiorentino è la madre di Luigi Favoloso ed è normale che il figlio segua le attività social della donna che lo ha messo al mondo. In direzione studios di Live – Non è la d’Urso, Favoloso rivela fra le Stories di essere orgoglioso del fatto che Loredana abbia già superato la soglia dei 10 mila followers su Instagram. “Vuoi leggere i commenti?”, dice ad un amico mentre la mamma sfoggia il suo sorriso migliore. Duro invece il confronto che la Fiorentino ha avuto con Nina Moric durante la puntata della scorsa settimana. Seduta in una delle sfere, ha preso parola per prima per attaccare l’ex quasi nuora. Invitata a fare una sfilata, la mamma di Luigi Mario ha percorso lo studio per avvicinarsi alla sua nuova rivale. “Come ti senti nei confronti delle donne che hanno subito davvero violenza dai loro uomini?”, le ha chiesto sottolineando che le foto che la modella ha allegato sarebbero fasulle. “Quei tagli sui polsi le hai fatti tu, sono di quando ti hanno tolto tuo figlio”, ha aggiunto la Fiorentino alzando i toni, “tu sai tante cose, come le so io”. Poi le ha chiesto di ritornare sull’argomento violenza sulle donne, urlando e tirando la propria voce: “Sono sempre stata al posto mio, non ti ho mai disturbata”, ha sottolineato, “sei vittima di te stessa, guardati dentro”. Clicca qui per guardare il video di Loredana Fiorentino e Nina Moric

© RIPRODUZIONE RISERVATA