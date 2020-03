Nina Moric ha morso Baghera il cane della mamma di Favoloso?/ Oggi la sua verità

Nina Moric torna a “Live Non è la D’Urso” dopo aver disertato la puntata della settimana scorsa. Era infatti previsto un confronto tra la modella e l’ex fidanzato Luigi Mario Favoloso. Stavolta se la vedrà invece con l’ex suocera, Loredana Fiorentino, la quale ha lanciato accuse molto pesanti nei suoi confronti. In primis, la mamma dell’ex gieffino accusa Nina Moric di aver maltrattato il loro cane Baghera. In particolare, domenica scorsa Loredana Fiorentino ha dichiarato che Nina Moric avrebbe addirittura un morso al cane. Il figlio Luigi Mario Favoloso ha confermato questa versione aggiungendo che l’ex fidanzata in un’altra occasione avrebbe cacciato il loro amico a quattro zampe fuori da casa. Sarà anche interessante capire se Nina Moric si confronterà anche con Barbara D’Urso, visto che l’aveva attaccata duramente. La conduttrice, a fronte del forfait della sua ospite, aveva dichiarato: «Il rispetto non lo conosce per quanto mi riguarda e per quanto riguarda quelli che stanno a casa, poi può scrivere anche la letterina di Natale. Io sono abituata a tutto, in 40 anni non mi è mai successo di fare 5 ore di diretta in uno studio vuoto ma vado avanti, Nina Moric ha deciso di non venire? Va bene così».

NINA MORIC HA DATO MORSO AL CANE BAGHERA? LE ACCUSE

Nina Moric ha dato un morso a Baghera, il cane di Loredana Fiorentino? Il figlio di quest’ultima, Luigi Mario Favoloso, ha confermato la settimana scorsa a “Live Non è la D’Urso”: «Ha sfogato la rabbia oltre che sulle persone, su se stessa e sugli oggetti anche sul cane: una volta l’ha morso e una volta l’ha cacciato di casa». Queste accuse hanno suscitato la dura reazione degli animalisti. L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) ha inviato un esposto alla Procura della Repubblica di Milano per chiedere una verifica su quanto accaduto. «Se quanto dichiarato dalla mamma di Luigi Favoloso nella trasmissione della d’Urso dovesse corrispondere al vero esisterebbero i presupposti per una denuncia penale nei confronti della signora Moric per aver commesso il reato di maltrattamento di animali ai sensi dell’articolo 544 del codice penale punibile con la reclusione fino a 2 anni o con una forte ammenda». Come replicherà Nina Moric a queste accuse? Lo scopriremo tra poco.

