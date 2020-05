Loredana Fiorentino/ “Luigi Favoloso e Nina Moric? Lei è attrice di film horror”

Pubblicità

Loredana Fiorentino, la madre di Luigi Mario Favoloso, è protagonista di un rvm a Live non è la D’Urso che ci mostra come ha preso le parole dell’ex fidanzata di suo figlio Nina Moric. Spiega: “Sono arrabbiatissima. Ho visto le sue dichiarazioni nell’intervista a Live non è la D’Urso e mi ha inquietata. Dopo pensandoci un pochino mi sono fatta una risata. Tutto quello che dice è tutto falso”. Si passa poi all’attacco e a parole anche forti: “Sembra un’attrice horror di quelli scarsi”. Poi passa a parlare di femminicidio, invitando il pubblico a riflettere secondo quello che è il suo punto di vista: “Come donna sono amareggiata, la violenza è un tema delicatissimo e ne parla come fosse un gioco, una sciocchezza. Guardate i segni di violenza veri e il web è pieno di queste fotografie, durano mesi a volte restano sul corpo per anni se non per tutta la vita”.

Loredana Fiorentino, anche il marito parla di Luigi Favoloso e Nina Moric

Loredana Fiorentino lascia poi spazio anche a suo marito e padre di Luigi Favoloso. Michele Favoloso sottolinea: “Mio figlio non è violento. La violenta è sempre stata lei. L’errore è stato quello di mettersi con Nina, dopo un anno che ha conosciuto il soggetto è restato ancora con lei. E’ una persona complicata”. Si passa poi a parlare di Elena Morali e il papà sottolinea: “Non l’ho conosciuta, l’aspetto fisico è una bella ragazza”. Riprende parola Loredana Fiorentino che parla di cosa pensa della nuova compagna del figlio, tirata in ballo anche da Nina Moric stasera a Live non è la D’Urso: “Molto carina, molto dolce e simpatica. Mi sembra solare. Si frequentano da poco, cosa posso dire se sono rose fioriranno. L’importante è che sia felice Luigi”.



