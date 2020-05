Loredana Fiorentino, mamma Favoloso/ “Riaprite gli estetisti, abbiamo dei pelazzi!”

Pubblicità

La mamma di Mario Luigi Favoloso, ex cognata di Nina Moric, Loredana Fiorentino, ha pubblicato nelle scorse ore alcuni video sulle stories di Instagram, in cui ha chiesto a gran voce la riapertura di parrucchieri e centri estetici. Secondo la stessa, le categorie di cui sopra dovrebbero rialzare le saracinesche il prima possibile, in quanto le donne non ne possono più di non curarsi come si deve. “Ciao a tutti – esordisce la signora Loredana sulla propria pagina Instagram – vi volevo dire una cosa, ma secondo voi è giusto che le persone possono prendere autobus, treni, circomvesuviane, e poi noi donne non possiamo invece andare dal parrucchiere o nei centri estetici?”. Quindi la mamma di Luigi Mario prosegue: “Abbiamo questi pelazzi vicino alle cosce, ma basta, possiamo andare dal parrucchiere, con le mascherine, con i guanti e le giuste attenzioni, e via si va. I parrucchieri potrebbero operare alle spalle…”.

Pubblicità

LOREDANA FIORENTINO E LA FAMA RAGGIUNTA CON LA SCOMPARSA DEL FIGLIO

Secondo Loredana parrucchieri e centri estetici dovrebbero riaprire già da giugno (in realtà apriranno proprio a giugno) “Per me potrebbero benissimo aprirli a giugno – ha proseguito nel suo sfogo social – mamma santa abbiamo le mani rovinate non se ne può più. Tanto allunghiamo le mani e ci fanno le mani, i piedi stanno giù, e il parrucchiere ci lavora da dietro no, non è che stiamo davanti per aggiustarci i capelli”. La signora Fiorentino, nata a Napoli nel 1970, è divenuta famosa al grande pubblico durante la famosa “scomparsa” del figlio, Luigi Mario Favoloso, di qualche mese fa. In quell’occasione la donna fu ospite di varie trasmissioni tv fra cui Live – Non è la D’Urso, Storie Italiane, Chi l’ha visto?, Pomeriggio Cinque, e molte altre ancora, raggiungendo una certa notorietà. Loredana si è sposata con il signor Favoloso da cui ha avuto due figli, ma la coppia si è divorziata da tempo. Oggi, spesso e volentieri, è ospite della D’Urso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA