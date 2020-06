Loredana Fiorentino mamma Luigi Favoloso/ “È un buono, Nina Moric voleva incastrarlo”

Pubblicità

Loredana Fiorentino torna protagonista in tv, in occasione di una nuova puntata di Live Non è la d’Urso. Molto probabilmente la donna, mamma di Luigi Favoloso, sarà chiamata a commentare l’ultima notizia di gossip legata all’ex nuora, Nina Moric. Dopo averla accusata di aver finora mentito e recitato in merito ai racconti fatti sul figlio Luigi, adesso la signora Fiorentino potrebbe dire la sua sul nuovo misterioso fidanzato della Moric, annunciato da quest’ultima con una foto Instagram proprio nelle passate ore. Ma è probabile che Loredana possa anche ribadire il suo punto di vista sulla attuale relazione in corso tra Favoloso ed Elena Morali. Nel suo ultimo intervento, Barbara d’Urso aveva fatto ascoltare alla donna la telefonata intercorsa tra Nina Moric ed il figlio ed aveva ovviamente preso le difese di quest’ultimo sostenendo a gran voce: “Mio figlio è innocente, non ha mai fatto male a nessuno”. La Fiorentino, infatti, non ha mai creduto alle accuse di maltrattamenti e stalking sollevate dalla sua ex nei confronti di Luigi ed anzi non crede in Nina Moric arrivando a dubitare di quella telefonata e commentando: “L’ha fatta apposta per cercare di incastrare mio figlio. Hanno messo sotto pressione Elena facendole dire alcune cose”.

Pubblicità

LOREDANA FIORENTINO MAMMA LUIGI FAVOLOSO: TRA NINA MORIC ED ELENA MORALI

L’ex di Fabrizio Corona, Nina Moric aveva accusato pesantemente la signora Loredana Fiorentino commentando che non avrebbe mai potuto capire il vero significato di violenza ed accusandola di aver usato un linguaggio scurrile. La mamma di Favoloso però, era intervenuta proprio nelle studio di Barbara d’Urso per chiarire la sua posizione e difendersi: “Io non parlo in maniera scurrile. Siamo sempre esistiti prima di te. Eravamo molto più sereni in famiglia. Tu sai cosa ho trascorso nei miei cinquant’anni di vita. Taci. Non ti permettere”. Poi però aveva avuto qualche commento non positivo anche su Elena Morali, a sua detta l’ennesima relazione problematica per il figlio. “Mio figlio è proprio buono! Sta sempre vicino a queste donne che hanno bisogno di aiuto, che le vuole aiutare nella loro vita. E’ un uomo straordinario mio figlio”, aveva detto. Come potrebbe reagire alla notizia del neo fidanzamento di Nina Moric, a pochi mesi dalla fine della tormentata relazione con il figlio?



© RIPRODUZIONE RISERVATA