Nina Moric, chi è il misterioso fidanzato?/ “Hai tirato fuori la donna che è in me”

Pubblicità

Nina Moric volta definitivamente pagina dopo l’addio a Luigi Mario Favoloso. Se quest’ultimo continua la sua storia d’amore con Elena Morali, Nina Moric ha annunciato di esseri fidanzata senza, tuttavia, svelare l’identità del fortunato. “Hai tirato fuori la donna che è in me”, scrive la modella nella didascalia che accompagna la foto. Uno scatto in bianco e nero in cui Nina, con gli occhi chiusi, si lascia abbracciare dall’uomo che la tiene stretta per proteggerla. Del viso di lui si vede poco e c’è chi lo ha anche scambiato per Fabrizio Corona chiedendo a Nina se fosse tornata con l’ex marito. Una novità importante per la Moric che, tuttavia, per il momento, preferisce non svelare il nome del fidanzato.

Pubblicità

NINA MORIC, CHI E’ IL FIDANZATO? PARTE IL TOTO NOMI

Chi è il misterioso fidanzato di Nina Moric? L’uomo che ha conquistato la modella è italiano o di un’altra nazionalità? Dal profilo Instagram della Moric arrivano pochissimi indizi anche se, tra le storie, appare un video girato a Montecarlo. Il fidanzato della Moric, dunque, vivrà nel Principato di Monaco o i due si sono concessi solo un romantico weekend approfittando della possibilità di poter ricominciare a viaggiare? In attesa di scoprire l’identità del fidanzato della Moric, i fans le fanno gli auguri per la nuova storia d’amore arrivata dopo la turbolenta fine della relazione con Favoloso. Tra i tanti commenti c’è anche chi ipotizza la possibilità di vedere Nina con il fidanzato a Temptation Island Vip, ma la modella esclude a priori tale possibilità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA