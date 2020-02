Loredana Fiorentino, mamma Luigi Mario Favoloso/ Il Grande Fratello la chiama?

Loredana Fiorentino punta al Grande Fratello? Ne è sicuro Alberto Dandolo, il giornalista che curala rubrica di gossip sul settimanale Oggi. Dato che la donna è diventata sempre più protagonista del piccolo schermo, per via della precedente/presunta scomparsa del figlio Luigi Mario Favoloso, si ipotizza che possa presto tentare il colpaccio. Un’ipotesi tra l’altro rivelata poco tempo prima anche da Nina Moric, che ha accusato Loredana di volere ottenere in qualche modo una certa visibilità. Intanto oggi, domenica 9 febbraio 2020, Loredana Fiorentino sarà di sicuro ospite di Live – Non è la d’Urso per un faccia a faccia con Nina Moric, decisa a dire la sua verità di fronte alla famiglia del suo ex compagno. La Fiorentino è stata infatti una delle prime a lanciare l’allarme sulla scomparsa del figlio, rifugiato poi in Armenia, e ad accusare persino la modella di aver in qualche modo provocato la sua partenza. Purtroppo però lo stesso Luigi, una volta ritornato in Italia, si è scagliato contro la madre e ha rivelato di non volerla più vedere. Di essere in qualche modo deluso dal suo comportamento, delle bugie dette in tv. Dopo aver ricevuto le sue scuse in diretta però, ha cambiato idea e si è dichiarato pronto a fare ritorno a casa e a riallacciare i rapporti con la madre.

LOREDANA FIORENTINO E LA SPARIZIONE DEL FIGLIO

Loredana Fiorentino ha già chiesto scusa a Luigi Favoloso per aver mentito riguardo la sua email. La donna infatti ha contribuito a tenere in vita il giallo sul figlio fin da quando ha denunciato la sua scomparsa, per poi rivelare alcuni giorni più tardi da Federica Panicucci di aver ricevuto un’email in diretta. “Non ho finto di aver ricevuto una mail. Ho sbagliato a dire che l’avevo appena ricevuta, ma una madre può essere anche confusa”, ha detto Loredana nella scorsa puntata di Live – Non è la d’Urso, “c’erano scritte cose particolari, non potevo dire cosa c’era scritto, avrei voluto parlarne prima con un avvocato”. Quel giorno, dice la donna, aveva pure la febbre e per questo si sarebbe trovata in uno stato confusionale, che avrebbe fatto gioco a due o tre persone che avrebbero in qualche modo manipolato il suo intervento. Luigi però ha deciso di interrompere le scuse e ha chiesto che la madre venisse accompagnata fuori dagli studi televisivi, prima di affrontare le cinque sfere. Gianluigi Nuzzi invece si è occupato del caso agli albori durante una puntata di Quarto Grado e ha già detto la sua in merito all’intera vicenda: Luigi avrebbe mentito, organizzando un piano alle spalle degli italiani e guadagnando soldi sulla tragedia degli scomparsi. Ovviamente per il giornalista non può aver agito da soli, per questo l’accusa è stata estesa a tutta la famiglia Favoloso.

