LOREDANA FIORENTINO, MAMMA LUIGI FAVOLOSO/ “Sfido Eliana Michelazzo, il mio sedere..”

Loredana Fiorentino sfida Eliana Michelazzo dopo aver visto la foto di quest’ultima in bikini. “Io ho 10 anni di meno e sicuramente quella cellulite non ce l’ho. Sfido Eliana mostrando il mio sedere”, ha detto la mamma di Luigi Favoloso scatenando non solo la dura reazione di Eliana, ma anche di Caterina Collovati. “Eliana ha ragione. Lei non può venire qua e dire la sfido per mostrare che non ho la cellulite che ha lei. Mi vergogno di essere seduta al suo fianco”, ha detto la moglie di Fulvio Collovati. Contro Loredana Fiorentino si è scagliata anche Nadia Rinaldi facendo notare alla mamma di Luigi Favoloso come una donna non dovrebbe mai sottolineare i difetti fisici di un’altra donna. Loredana Fiorentino, però, ha replicato sottolineando come sia stata la Michelazzo a parlare del suo corpo (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LOREDANA FIORENTINO A POMERIGGIO 5

Loredana Fiorentino, la mamma di Luigi Favoloso che, nella scorsa stagione televisiva ha frequentato spesso gli studio di Live – Non è la D’Urso, torna in tv con la nuova stagione di Pomeriggio 5. Fiera ed orgogliosa della propria immagine, durante le sue partecipazioni al programma serale di Barbara D’Urso, la “Favolosa”, come è stata soprannominata dal pubblico, ha sfilato sfoggiando abiti molto appariscenti che hanno messo in risalto le sue forme. Nel corso della seconda parte della puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi, martedì 8 settembre, Loredana Fiorentino, come ha annunciato la stessa Barbara D’Urso, tornerà a sfilare con orgoglio per mostrare la bellezza del corpo delle donne. Quale vestito indosserà la mamma di Luigi Favoloso per la sua prima sfilata della nuova stagione televisiva?

LOREDANA FIORENTINO, SFILATA A POMERIGGIO 5 PER LA MAMMA DI LUIGI FAVOLOSO

In una delle sue ultime partecipazioni a Live – Non è la D’Urso, Loredana Fiorentino ha sfilato in abito da sposa. Quale abito, invece, indosserà questo pomeriggio? Sceglierà un abito da sera o uno più semplice che potrebbe essere indossato anche durante la giornata? La sfilata della “Favolosa” è uno dei momenti più attesi della seconda puntata della nuova stagione di Pomeriggio 5. Il pubblico, però, si chiede se commenterà anche la storia d’amore tra il figlio Luigi Favoloso ed Elena Morali che continua a gonfie vele. La coppia, dopo il viaggio e le nozze a Zanzibar, si è concessa una vacanza durante l’estate prima alle Baleari e poi in Sardegna. Loredana Fiorentino, dunque, è pronta a stupire il pubblico di canale 5.



