Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip?/ Lei accende il gossip: “Entro oppure no?”

Loredana Lecciso stuzzica e accende il gossip. Dell’ex di Al Bano Carrisi si continua a parlare nelle ultime settimane in quanto associata ad un reality. La Lecciso potrebbe essere una dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che sarebbe un vero e proprio colpaccio per lo show. E su questo gossip che impazza, Loredana ci mette del pepe. Su Instagram, la showgirl ha condiviso la pagina di un settimanale che ipotizza proprio il suo ingresso. Infatti dall’immagine su Instagram si legge: “Di inviti ai reality ne ha ricevuti però li ha sempre rifiutati! – il riferimento è appunto alla Lecciso – Quest’anno, però, potrebbe anche cambiare idea. L’ex del cantante pugliese varcherà la porta della Casa di Cinecittà o, lontana dalle telecamere, quella di una celebre tenuta?”

Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip? Lei stuzzica sul web

Questo, dunque, quanto si legge sulla pagina del settimanale condiviso da Loredana Lecciso su Instagram. E se già questo stuzzica inevitabilmente la curiosità di follower e media, l’ex di Al Bano Carrisi pone ai fan una domanda: “Entro nella Casa?” con tanto di “si” e “no” come proposta di scelta per i follower. Un gesto che potrebbe essere visto in due modi: la Lecciso potrebbe aver deciso di fare dell’ironia sulla notizia (che per giunta non è la prima volta che la vede protagonista), come per smentirla. Dall’altra parte, Loredana potrebbe aver voluto lanciare ai fan un indizio, aprendo la strada alla possibilità di un sì al Grande Fratello Vip che pare troverà alla conduzione Alfonso Signorini.

