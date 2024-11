Loredana Lecciso e il matrimonio della figlia Brigitta

Loredana Lecciso, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, parla del matrimonio della figlia Brigitta a cui ha partecipato senza Albano. Brigitta che è nata dall’amore tra la Lecciso e l’ex marito Fabio Cazzato, ha sposato in Kenya l’imprenditore tedesco Jan Langer davanti ad un centinaio di invitati arrivati da tutto il mondo. Il matrimonio è stata l’occasione per la Lecciso per riavvicinarsi alla figlia nei confronti della quale nutre qualche senso di colpa come racconta lei stessa a Oggi. “Nei confronti di Brigitta avevo da rimproverarmi parecchio” ha confessato al settimanale Oggi.

Yasmine, Yari, Romina Carrisi-Power, Cristèl, Albano Carrisi Jr., i figli di Al Bano/ "Devo dire grazie a..."

“A differenza di Fabio, il padre, che è stato un genitore bravissimo, io non le sono stata vicina come dovevo. Lei è stata incredibile, perché s’è sempre arrangiata, ha studiato a Milano, non ha mai chiesto niente, se voleva togliersi uno sfizio faceva la baby sitter, s’è laureata benissimo, s’è creata una linea di moda, ha imparato a conoscere il mondo e girando ha incontrato l’amore. Lei sa dei miei sensi di colpa, ma non me li ha mai fatti pesare, anzi, in questi giorni mi ha dato prova ancora una volta di amarmi alla follia”, ha aggiunto.

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi, perchè non si sposano?/ Il motivo: "Niente matrimonio perchè lui..."

Loredana Lecciso e il desiderio di diventare nonna

Mamma di Brigitta, Jasmine e Albano Junior, Loredana Lecciso confessa di voler diventare nonna. Se, infatti, Albano è nonno di quattro nipotini (tre di Cristel e uno di Romina, ndr), Loredana non ha ancora realizzato tale desiderio.

“Tornassi indietro mi comporterei diversamente, ma siccome indietro non si torna, provo a guardare avanti – ha detto – Spero di rifarmi come nonna e dico forza Brigitta, alla tua età avevo già tre figli, sbrigati e mettimi in braccio un nipotino”, ha concluso la Lecciso che spera che la primogenita la renda il prima possibile nonna.



Al Bano e Loredana Lecciso, spunta retroscena a La volta buona/ "C'è stato uno scontro fortissimo in passato"