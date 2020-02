“Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip?”/ Yari Carrisi: “Non me ne frega…”

Ospite a Rivelo, Yari Carrisi – secondogenito di Al Bano e Romina Power – parla del suo rapporto con Loredana Lecciso, la donna da cui suo padre ha avuto altri due figli, i fratellastri Bido e Yasmine, di cui lo stesso Yari si è preso cura come fratello maggiore. “Con Loredana siamo amici, non ci vediamo tantissimo. Abbiamo un rapporto molto cordiale, molto tranquillo”. Non risponde, invece, sui dettagli relativi alla vita privata di lei e di suo padre, liquidando con un “non lo so” la conduttrice Lorella Boccia: “Questo lo devi chiedere a loro. Se vuoi conoscere i loro fatti più privati… sappi che io a malapena conosco i miei”. Nel tentativo di estorcergli comunque qualche informazione, la Boccia avanza l’ipotesi Lecciso al Grande Fratello Vip, dinanzi alla quale Yari si mostra poco entusiasta: “Non sono un grande amante dei Grandi Fratelli, di questi programmi qua. A me, del Gf Vip, non me ne pò frega’ ‘na…”. Lorella lo provoca: “Compie 20 anni, sai?”. Lui sorride: “Immagino, questi 20 anni son passati così velocemente…”. Comunque sia, i reality show hanno già visto protagonista in passato la sua famiglia. Si pensi a quando Al Bano partecipò all’Isola dei Famosi: “Ma mi avete chiamato per parlare dei miei genitori?!”, protesta a questo punto Yari. E chiosa: “Non conosco benissimo Loredana, perché in quegli anni (quando lei e Al Bano ebbero una relazione, ndr) io ero fuori”.

