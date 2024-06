Chi è Yari Carrisi, il figlio di Al Bano ha una compagna?/ La sorella Ylenia, scomparsa nel ‘93

Yari Carrisi non è unicamente noto per essere figlio di Al Bano e Romina Power: il 51enne è riuscito nel tempo ad imporsi nel medesimo settore dei genitori dimostrandosi talentuoso e con una propria spiccata personalità artistica, ben oltre l’etichetta di figlio d’arte. Particolare curiosità, data la notorietà, ha suscitato anche la sua vita privata con particolare riferimento alla sua vita sentimentale.

Yari Carrisi ha una compagna? Il figlio di Al Bano e Romina Power risulta molto discreto e lontano dal chiacchiericcio di cronaca rosa e da diverso tempo sembrano reperibili poche tracce di novità a tinte rosa. Possiamo supporre che il cantante sia attualmente single dato che le ultime novità risalgono alla rottura con l’ex compagna Thea Crudi. Il loro amore era sbocciato nel 2020 e fin da subito si era tramutato in un sodalizio anche professionale: ai tempi della pandemia, con lo stop ai concerti ed eventi, deliziarono i fan con particolari e suggestivi spettacoli online alimentando l’immagine romantica della loro liaison.

Ad oggi, pare che la relazione tra Yari Carrisi e la compagna Thea Crudi sia finita: non sono note le ragioni della presunta rottura con l’ex compagna ma attualmente l’impressione dominante è che il figlio di Al Bano e Romina Power sia single. “Io e Yari non stiamo più insieme” – ha raccontato l’artista intervistata da Diva e Donna – “Siamo rimasti in rapporti amichevoli; abbiamo fatto una bella esperienza e un bel viaggio, rimarrà un bel ricordo”. Un altro aspetto che riguarda Yari Carrisi e che spesso ha suscitato interesse riguarda il rapporto con sua sorella Ylenia Carrisi, scomparsa misteriosamente nel ‘93 senza che mai sia arrivata una definitiva certezza sulle sue sorti.

Yari Carrisi e sua sorella Ylenia Carrisi avevano un rapporto viscerale, fianco a fianco nel percorso di crescita alimentato da una passione comune per l’arte, per la libertà. “Lei era la mia bussola” – raccontò il cantante a Verissimo – “Con lei abbiamo avuto un’infanzia particolare; era l’unica che capiva quello che avevo passato. Ylenia aveva una bellezza, una cultura, una voglia di vivere incredibile”. Per anni Yari Carrisi non ha perso la speranza di scoprire la verità a proposito della sparizione di sua sorella Ylenia Carrisi: “Ho sempre pensato che fosse da qualche parte in giro per il mondo, che stesse facendo un viaggio incredibile… Fino al 2020 credevo che fosse in giro per il mondo”.











