Loredana Lecciso “Con Al Bano, Bido e Jasmine non manca niente”/ “Tutto è cambiato!”

A Cellino San Marco tutto è cambiato, ormai è sotto gli occhi di tutto. In realtà quando si parla di Loredana Lecciso, Al Bano e Romina Power le cose non sono mai molto chiare ma in questo momento sembra proprio che la biondina e il cantante si siano riavvicinati molto in questo periodo a discapito della Power che sembra fuori dai giochi. E’ solo il risultato della quarantena o c’è davvero qualcosa di più a riguardo? Molto spesso, in queste settimane, si è parlato della quarantena forzata, in Puglia, di Loredana Lecciso e Al Bano insieme ai loro figli Bido e Jasmine e lei stessa ha confermato che non le manca proprio niente anche se, come tutti noi, è un po’ in difficoltà perché sente la mancanza della sua famiglia che continua a sentire e vedere in video chiamata, ma non a vivere nella sua quotidianità.

LOREDANA LECCISO E AL BANO INSIEME IN QUESTA QUARANTENA

In un’initervista rilasciata al settimanale Voi, Loredana Lecciso: “Mi manca la normalità, poter stare con la mia famiglia di origine, mia sorella e i miei familiari. Anche se grazie alla tecnologia sento tutti. Però qui a casa, con Al Bano e i nostri figli, non mi manca nulla”. Lei stessa poi racconta che la figlia maggiore, Brigitta, è rimasta a Milano e, quindi, ha passato la quarantena lontano dalla madre e dalle comodità che possono avere a Cellino San Marco in questo periodo di quarantena forzata tra verde, prodotti della natura e la grande villa a disposizione dove, però, sembra ci sia stato spazio anche per Romina Power. Alcuni rumors hanno rivelato che anche lei, rimasta in Italia per prendere parte ad Amici, alla fine abbia trovato spazio in una depandance nella tenuta, sarà vero?



