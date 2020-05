Al Bano e Romina Power/ Lui pensa alle nozze con Loredana Lecciso? Lei reagisce così

Pubblicità

Al Bano Carrisi e Romina Power continuano ad essere una di quelle coppie che fa sognare il pubblico italiano. Nonostante durante le loro apparizioni televisive non facciano altro che punzecchiarsi e rivangare i momenti vissuti insieme, il gossip parlerebbe di ben altra situazione amorosa per loro. Negli ultimi giorni infatti si parla di importante riavvicinamento tra Al Bano e Loredana Lecciso. Le prove che i due siano insieme, d’altronde, non mancano e la stessa Loredana, in una recente intervista, ha ammesso: “Ci siamo ritrovati, ma è stato come se mai i nostri veri sentimenti si fossero interrotti.” È per questo che il gossip si è spinto ancora oltre, parlando di possibile matrimonio per il cantante e la bionda showgirl. Ma come ha reagito Romina Power a questo gossip?

Al Bano e Loredana Lecciso si sposano? Romina Power “non alimenta” il gossip

A quanto pare Romina Power al momento ho preferito non commentare le notizie sul riavvicinamento e sul possibile matrimonio di Al Bano e Loredana Lecciso. È cosa nota che tra i due ex coniugi ci sia un ottimo rapporto, reso tale anche dalla presenza dei figli, ed è forse proprio per non guastare questa armonia che la Power rimane sulle sue, almeno per ora. Su Instagram continua anzi a condividere scatti della sua serena quotidianità immersa nella natura, alternati a scatti amarcord. Vedremo questo perenne triangolo quali evoluzioni avrà nei prossimi giorni.



