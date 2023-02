Loredana Lecciso/ Dai rapporti tesi con Romina Power allo “sgarro” di Al Bano

Loredana Lecciso, le scintille con Romina Power: “Io sono per il quieto vivere e continuerò ad esserlo”

Il nome di Loredana Lecciso è noto al grande pubblico televisivo soprattutto per la sua storia d’amore con il cantante Al Bano e per i veleni con l’ex compagna dell’artista pugliese, Romina Power. A proposito di quest’ultima, i telespettatori sono sempre curiosi di capire quale siano l’evoluzioni con la soubrette statunitense, oltre a cercare di carpire eventuali aggiornamenti sulla relazione con Al Bano, una storia che ha vissuto diversi alti e bassi nel corso degli anni.

Per quanto riguarda le scintille con Romina Power, recentemente la Lecciso ha precisato che non c’è stata “nessuna evoluzione e nessuna involuzione” nel loro rapporto. “Sono sempre stata per il quieto vivere e continuerò a esserlo”, le sue parole. Un atteggiamento che pare essere abbastanza diverso da quello adottato da Romina, che invece è arrivata a diffidare la Lecciso in occasione di un’intervista a Domenica In.

Loredana Lecciso, il rapporto con Al Bano e le scuse pubbliche del cantante per le rose “dimenticate”

Al momento, tuttavia, sembra essere tornata un po’ di calma tra le due. Nel senso che, evitandosi, Romina e Loredana riescono a dribblare sgradevoli battibecchi e soprattutto botta e risposta a distanza. Un “profilo basso” che invece piace ad Al Bano, che preferirebbe evitare il gossip e tutte quelle situazioni che poco hanno a che fare con la quiete della sua famiglia e soprattutto con la sua amata musica. Recentemente, a proposito di Loredana Lecciso, Al Bano ha chiesto scusa pubblicamente per essersi dimenticato di inviarle delle rose nel giorno di San Valentino. “E’ stato un errore imperdonabile”, ha ammesso. “A San Valentino e mi sono dimenticato di mandarle le rose, imperdonabile. Sono quasi come quella giuria di Sanremo che mi ha mandato via nel 2017”, la stoccata del cantante pugliese.

