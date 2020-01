Loredana Lecciso, dedica d’amore per Al Bano?/ Video dal passato, fan emozionati!

Impossibile non chiedersi se Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi siano tornati insieme quando sui social continuano ad apparire foto insieme o quelle che sembrano essere romantiche dediche. Così, di fronte all’ultima dedica della Lecciso, il gossip si infuoca, nuovamente. Su Instagram, Loredana ha pubblicato un filmato che ritrae Al Bano Carrisi ospite di un programma presentato da Sabrina Ferilli. Qui il cantante presenta una canzone che è una dedica d’amore molto speciale fatta alla figlia Jasmine Caterina e, di conseguenza, anche alla mamma: la Lecciso. Una dedica che Al Bano ha fatto nel momento in cui la bambina, oggi una donna, è venuta al mondo, così come già accaduto in precedenza per gli altri figli. Un gesto d’amore che oggi la Lecciso ha voluto ricordare ai suoi follower, riproponendo le immagini di quel bellissimo momento.

Loredana Lecciso, dedica d’amore per Al Bano? Il web apprezza!

Un gesto, quello di Loredana Lecciso, che tanto è stato apprezzato dai follower. “Che bel gesto Loredana ricordare questo momento, brava!” si legge tra i commenti, e ancora “Jasmine è uno spettacolo e tu sei una mamma stupenda….bellissima dentro e fuori. Sempre gentile con tutti, mai spocchiosa ed arrogante…una bella persona”; “Ricordi indimenticabili… È sempre emozionante rivederli. Albano un uomo e papà meraviglioso!” E chissà che Loredana non abbia voluto mandare un messaggio anche al suo ex compagno che rimane sempre al suo fianco. C’è chi infatti è ormai più che certo che tra Al Bano e Loredana sia in atto un vero e proprio ritorno di fiamma che rimane però segreto per volontà di entrambi. Che stiano davvero così le cose tra i due?





