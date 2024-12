Quando si sposano Loredana Lecciso e Al Bano? Si tratta di una domanda che ormai ci portiamo appresso da tantissimi anni, eppure, non abbiamo ancora una risposta concreta rispetto al matrimonio del cantante e della sua compagna. Sono passate ben 23 primavere da quando i due hanno deciso di dare vita a questa relazione, eppure mai una proposta di coronare questo amore con un anello, per quanto ne sappiamo. A sentire Loredana Lecciso, però, le cose sarebbero ben diverse da questo terreno apparentemente fermo e statico.

Sembrerebbe, infatti, che Loredana Lecciso oggi concorrente del Grande Fratello 2024, abbia detto no alla richiesta del cantante pugliese. A confessarlo era stata lei stessa nel programma Storie di Donne al Bivio, dove aveva anche spiegato di aver rinunciato alla carica di concorrente de L’Isola dei Famosi 2024. Il motivo del rifiuto al reality è stato quello di non voler abbandonare il compagno, che a suo dire le aveva chiesto da poco di sposarlo. La sua risposta? Non di certo convinta: “Mi ha chiesto di sposarlo, ci abbiamo pensato ma ognuno di noi si sente già sposato mentalmente all’altro ed è bello cosi“.

La relazione tra Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi continua immutata, e probabilmente non vedremo mai i due agghindati per le nozze, almeno, non di certo per le loro! Dopo 23 anni si amano ancora come all’inizio, ma non hanno mai fatto mistero di vivere una vita incline alla reciproca indipendenza. Come ha dichiarato la donna, si sentono sposati mentalmente, e soddisfatti di questa sensazione. Loredana Lecciso parla anche di scaramanzia, con la paura di fare il grande passo proprio in uno dei momenti più belli della sua relazione con l’artista.

Di recente, la stessa Monica Setta ha rilasciato un’anticipazione sulla nuova intervista a Loredana Lecciso, che nel suo programma avrebbe parlato ancora una volta del possibile matrimonio con Al Bano, ma non solo! Si sarebbe lasciata andare anche in un racconto sulla gelosia nei confronti di Romina Power, precisando però di essere disposta a ritrovare la pace, specialmente in questo periodo natalizio. Insomma, pare che Loredana Lecciso si sia data ad un’intervista a cuore aperto, senza nascondere nessuna dinamica familiare, anche quelle più ostiche come l’ex moglie dell’uomo che ama da oltre un ventennio.