Loredana Lecciso e Romina Power fanno pace?/ Le due donne di Al Bano si incontrano…

Scoppia la pace tra Loredana Lecciso e Romina Power? Oggi in esclusiva ha sottolineato come potrebbe esserci una sorpresa nelle prossime ore. Sarebbe stata la compagna di Al Bano a porre una mano all’ex moglie dello stesso per cercare di seppellire l’ascia di guerra. Come possiamo leggere sul settimanale possiamo anche trovarci di fronte a delle parole sorprendenti che nessuno si poteva aspettare: “Se lei mi tendesse la mano io gliele tenderei entrambe. Tutto ciò non potrebbe che vederne gioire i nostri figli e soprattutto Al Bano stesso”. La stessa Lecciso ha specificato che le piacerebbe di vivere grande armonia con Romina: “Ricordo qualche anno fa una domenica delle Palme quando Al Bano mi chiese se potevamo invitare Romina a pranzo. Vorrei che ci fosse più spesso una domenica così. Non dico tutti i giorni, ma mi piacerebbe che tutti tornassimo a condividere emozioni di una famiglia allargata”.

Loredana Lecciso e Romina Power fanno pace? Il futuro con Al Bano

Il gesto di Loredana Lecciso nei confronti di Romina Power sicuramente è dettato anche per cercare di far sorridere il suo compagno Al Bano. A Oggi ha specificato: “Io sposata con Al Bano? È come se lo fossi stata. Per me è passato, presente e futuro, una presenza forte. C’è grandissima stima tra di noi e pur essendo così diversi siamo molto più simili di quanto si possa pensare. Siamo uguali nei valori fondamentali della vita“. I due stanno vivendo un nuovo momento di felicità e sicuramente vedere una figura importante come quella di Romina Power tornare tra di loro potrebbe migliorare ancora le cose per tutti. Vedremo quando arriverà la risposta di quest’ultima e se accetterà di avvicinarsi a quella donna con cui in passato ha avuto diversi battibecchi.

