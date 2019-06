Romina Power scappa da Loredana Lecciso/ Scene fantozziane in hotel a Roma

E alla fine sembra che il tanto atteso incontro tra Romina Power e Loredana Lecciso sia andato in scena ma non nella totale privacy e nel relax della tenuta di Al Bano Carrisi ma nel caos di un hotel di Roma e di un set di un servizio fotografico, solo un caso oppure no? Come sempre ci sono i maligni che sono pronti a puntare il dito contro le due ree di voler creare molto caos intorno al gossip invece di chiudere la questione e lasciare in pace le loro famiglie, ma cosa è successo di così allarmante? Secondo quanto riporta Dagospia sembra proprio che le due donne di Al Bano si siano ritrovate sotto lo stesso tetto seppur per motivi ben diversi. Loredana Lecciso era in un Hotel di Roma insieme alla figlia Romina Junior mentre al piano di sotto stava andando in scena un servizio fotografico dell’altra “donna” di Al Bano.

LOREDANA LECCISO E ROMINA POWER ALLO SCONTRO (QUASI)

Fin qui quasi tutto normale se non fosse che Romina Power e la figlia si siano accorte della presenza di Loredana Lecciso arrivate al piano di sotto e, a quel punto, onde evitare contatti o altro, ha deciso bene di scappare via e rifugiarsi in un bar in attesa di poter scappare via senza “incidenti diplomatici”. Scene fantozziane quindi all’Hilton di Roma dove le sue signore Carrisi hanno davvero rischiato di doversi salutare o di dare vita ad un altro scandalo di cui la stampa avrebbe parlato nei prossimi giorni. Cosa è successo poi? Sembra che le due siano poi riuscite a scappare via “scortate” dal proprio entourage mentre la Lecciso ha continuato il suo servizio. Ci saranno frecciatine e rivelazioni sui social adesso?

