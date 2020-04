Loredana Lecciso “Io e Al Bano stiamo bene”/ “Scaccia così il “fantasma” di Romina…

Loredana Lecciso ha scelto di trascorrere la quarantena a Cellino San Marco con i figli e Al Bano Carrisi. Una scelta consapevole quella della Lecciso che, non potendo più spostarsi ha scelto di trascorrere questo periodo in quella che è la casa dei figli. “Di solito faccio su e giù tra Lecce e Cellino. Non potendolo più fare, ho dovuto scegliere e ho optato per Cellino, perché questa è la casa dei miei figli”, ha spiegato Loredana in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Mio. Il rapporto tra la Lecciso e Al Bano dura ormai da anni. I due, nel corso del tempo, hanno dovuto affrontare anche momenti difficili, ma oggi stanno bene anche se la Lecciso non vuole trovare un nome al sentimento che li lega. “Mi viene difficile classificare i sentimenti. Da ragazzi è molto più semplice farlo, perché ogni cosa ha un nome. Ma crescendo non senti più la necessità di etichettare un sentimento, quanto più quella di viverlo. E io cerco di viverlo nel migliore dei modi: è un periodo sereno, vivo la quotidianità”, ha spiegato.

LOREDANA LECCISO E AL BANO INSIEME A CELLINO: “I FIGLI SONO FELICI”

Tra Al Bano e Loredana Lecciso c’è un rapporto basato sull’affetto e il rispetto. Nel clima sereno di Cellino San Marco, i due stanno trascorrendo insieme la quarantena cercando di non far pesare troppo la situazione ai figli che, ad oggi, sono quelli più felici di rivedere i genitori nuovamente insieme. “I miei figli sono felici di vederci di nuovo insieme e sereni ma sarebbe stato bello che venisse in un’altra dimensione, senza l’emergenza Coronavirus fuori”, ha spiegato Loredana. Nessun riferimento, invece, a Romina Power che, dopo aver concluso l’impegno di Amici, ha raggiunto Cellino San Marco dove, a sua volta, sta trascorrendo la quarantena. Al Bano, però, ha già chiarito che l’ex moglie vive in una casa sua che si trova all’interno della tenuta e che tutti stanno rispettando le regole.



