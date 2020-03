Loredana Lecciso e Al Bano di nuovo insieme?/ “L’amore è tutto quello che abbiamo”

Loredana Lecciso e Al Bano sono tornati insieme? E’ la domanda che i fans della coppia si stanno ponendo dopo la pubblicazione delle ultime foto sul profilo Instagram della Lecciso. Come tutti gli italiani, anche Loredana che Al Bano stanno trascorrendo le loro giornate in casa per l’emergenza coronavirus. I due, però, hanno deciso di trascorrere insieme la quarantena nelle Tenute Carrisi. A svelarlo è la stessa Lecciso che, sul proprio profilo Instagram, pubblica una serie di foto in cui appare serena e sorridente accanto al padre dei figli Jasmine e Albano Junior. A scatenare nuovamente il gossip, però, è stata l’ultima foto pubblicata dalla Lecciso che ha scelto delle parole molto significative per condividerla sui social. “L’amore è tutto quello che abbiamo. l’unico modo per ciascuno di aiutare l’altro”, scrive la Lecciso scatenando i commenti dei fans.

LOREDANA LECCISO E AL BANO, QUARANTENA INSIEME: SONO DI NUOVA UNA COPPIA?

Novità nella vita privata di Loredana Lecciso e Al Bano? Il cantante di Cellino San Marco, se nella vita professionale continua a fare coppia con l’ex moglie Romina Power, nella vita privata, si mostra insieme a Loredana Lecciso con cui ha deciso di trascorrere la quarantena insieme ai loro figli Jasmine e Albano. Sono tante le persone che sognano di vederli nuovamente insieme, ma sia la Lecciso che Al Bano non si sbilanciano preferendo proteggere il loro privato. Ai microfoni del settimanale Oggi, infatti, Carrisi si è limitato a dichiarare: “In questo momento con me a Cellino, c’è Loredana con i due figli Bido e Yasmine”. Tra i due, dunque, c’è un rapporto sereno, basato sul reciproco affetto e sull’amore che entrambi provano per i figli.





