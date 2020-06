Loredana, moglie morta di Marco Giallini/ “Un dolore così grande non si supera”

Loredana Giallini è la moglie morta di Marco Giallini, l’attore protagonista di “Rocco Schiavone” e “Romanzo Criminale”. La coppia si è sposata nel 1993 e cinque anni dopo diventano genitori del piccolo Rocco. Un amore bello ed importante suggellato anche dalla nascita di un secondo figlio, Diego, arrivato nel 2005. Improvvisamente però il destino ha deciso diversamente per la coppia, visto che nel 2011 Loredana è morta per un’emorragia cerebrale. E’ successo tutto così velocemente: era il periodo estivo e la donna stava per partire in vacanza con i figli quando ha avuto un fortissimo mal di testa fino ad accasciarsi tra le braccia del marito. Due giorni dopo in ospedale, Loredana è morto lasciando l’amore della sua vita Marco Giallini e due figli. “Da un paio di giorni aveva un fortissimo mal di testa – ha raccontato il volto di Rocco Schiavone durante un’intervista rilasciata alla stampa precisando – ma vai a pensare…Lei e i bambini stavano per partire per il mare, sarebbero rimasti in vacanza un paio di mesi. Invece, ha chiuso gli occhi e mi si è accasciata fra le braccia mentre chiacchieravamo. Io le parlavo all’orecchio, ma mi sono accorto che parlavo da solo, e ho maledetto Dio. Ha vissuto altri due giorni, ma senza riprendere conoscenza. Se non lo provi non lo puoi capire”.

Loredana Giallini morte: Marco Giallini “per me è stata tutto”

La morte di Loredana Giallini ha sconvolto la vita di Marco Giallini e dei figli Rocco e Diego. “Rocco non ne ha più parlato” – ha confessato l’attore romano, mentre il figlio più piccolo gli ha continuamente domandato “Papà, perché non chiedi a Gesù di farla tornare?”. Un momento terribile per l’attore di “Romanzo Criminale” che si è trovato costretto a dover dire addio alla donna della sua vita. Per fortuna a stargli vicino in questo momento così tragico ci sono state diverse persone come ha raccontato l’attore: “moltissime persone mi sono state vicino. La sua morte ha unito le mie due vite: la gente semplice da un lato, dall’altra tutti gli attori italiani. Loredana per me è stata tutto. Penso che un dolore così grande non si possa superare. Ci siamo conosciuti quando eravamo quattordicenni e per i primi due anni della nostra relazione ci siamo sfiorati solo la mano. Quando è così, dopo 30 anni insieme, è impossibile”. Marco e Loredana si sono conosciuti quando lui non era ancora famoso e per andare avanti lavorava come bibitaro e gli è stata sempre accanto anche quando è diventato un “divo” del cinema. “Eravamo legatissimi. Io tornavo sempre a casa. Era mia madre, mia moglie, tutto. Quando l’autista la portava a un’anteprima, scendeva 50 metri prima perché si vergognava. Loredana era tanta, in ogni senso. Bella davvero. E sapeva fare qualsiasi cosa: studiava, lavorava, cucinava. Rocco e Diego sono bravi in tutto, proprio come lei” ha detto l’attore sulla moglie.



