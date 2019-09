LOREDANA E RAIMONDO LASCIANO UOMINI E DONNE/ Remo: “sei la meno peggio”

LOREDANA TRA REMO E RAIMONDO

Loredana è pronta ad essere di nuovo protagonista di Uomini e donne. Da quanto si evince dal promo della puntata di oggi proprio la dama bionda potrebbe essere colei che è stata scelta dalla redazione per aprire questo nuovo momento spodestando, quindi, Gemma Galgani costretta ad aspettare dietro le quinte per la sua entrata in scena. I teatrini non mancheranno visto che la dama già nei giorni scorsi ci ha fatto sorridere a cominciare dalla sua rivelazione durante la presentazione: “Mi sono morti tutt’intorno”. A quanto pare Loredana è una donna che ha fatto della sua libertà un baluardo e anche questi primi momenti a Uomini e donne non sono poi andati così bene. In particolare, in apertura di puntata sarà Remo a scaricarla accusandola di essere carina fuori ma di essere una brutta persona dentro e sarà a questo punto che Tina Cipollari parte all’attacco: “Ma ti senti George Clooney?”.

LOREDANA CAMBIA CAVALIERE A UOMINI E DONNE

Loredana a Uomini e donne ha raccontato di aver avuto molti uomini ma che le relazioni sono durate anche molto a lungo: “Son passati anche dieci quindi anni. Non li ho ammazzati subito. Di relazioni ne ho avute tre, e l’ultima, che forse era davvero la più importante per me, è durata neanche un anno”. Riuscirà a trovare l’amore a Uomini e donne? Quello che è certo è che la dama, nell’attesa di discutere con Remo, è uscita con Raimondo e proprio Maria De Filippi manderà in onda l’esterna con lui. I due sono usciti in una bella terrazza e alla fine lo stesso cavaliere ha dato modo di capire che non è ancora il momento di fare piani per il futuro. Cosa ne sarà della dama 80enne ma con l’animo di una giovane donna libera? Clicca qui per vedere il video anticipazioni.

