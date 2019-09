Uomini e Donne/ Gemma Galgani VS Tina: “Ci sono cose insopportabili!” (Trono Over)

Oggi le nuove puntate di Uomini e Donne dovrebbero aprirsi con il trono over. A partire dalle 14.45 circa, dame e cavalieri dovrebbero nuovamente ritrovarsi in studio per interagire tra di loro. “Quest’anno ho scelto di privilegiare quel tesoro inestimabile che è l’amicizia e ho approfittato per far visita a persone a me speciali che però vivevano lontano da Torino. – ha raccontato Gemma Galgani tra le pagine del Magazine ufficiale, parlando della sua estate. – Godere delle amicizie senza l’assillo dell’orologio, condividere confidenze, coccolarsi con piccole attenzioni, passeggiare sul lungomare, ammirare albe e tramonti racchiude in poche parole quella che è stata la mia estate spensierata”. La dama torinese durante le vacanze ha passato qualche giornata anche in compagna dell’amica Ida Platano, ex fidanzata di Riccardo Guarnieri: “Nel periodo di Ferragosto ho passato giornate bellissime al lago con Ida. Dal momento in cui ci siamo viste è stata un’esplosione di affetto e di risate. Del resto con Ida è sempre stato cosi: appena ci vediamo è come se la tristezza evapori. Ci trasmettiamo quell’affetto che è nato tra noi senza troppe parole! E il regalo più bello di questo Ferragosto è stato quello di riuscire a farla sorridere”.

Uomini e Donne, trono over: Gemma Galgani torna in TV

Nell’attesa di rivedere Gemma Galgani oggi in televisione, la dama ha raccontato anche di volersi rimettere in gioco, specie dopo i tanti cavalieri arrivati al trono over di Uomini e Donne per poterla corteggiare: “La prima sensazione è sempre una profonda gratitudine nei confronti di chi si mette in gioco per manifestarmi un eventuale interesse. Inutile nascondere che quando Maria introduce dei signori per me, appena vedo aprirsi quella tendina blu, è sempre un tuffo al cuore: so bene che ogni occasione è buona per un incontro speciale, come mi è già capitato in passato. E poi ho una grande ammirazione per il coraggio di questi uomini: venire a conoscere me vuol dire automaticamente sfidare le ‘ire di Tina‘, cosa che non a tutti risulta facile”. Proprio su Tina Cipollari, ha parlato di scontri ormai impossibili da poter gestire pacificamente: “Ci sono cose ormai reciprocamente insopportabili. Io ad esempio, ho la lacrima facile e mi commuovo spesso, sia quando vedo il coronamento di una coppia che si è conosciuta in trasmissione sia quando episodi familiari altrui mi ricordano molto da vicino situazioni vissute in prima persona”.

