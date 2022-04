Lorella Boccia e Clementino/ Lei sposata con Niccolò Presta, lui felice con Martina

Lorella Boccia e Clementino sono gli ospiti della nuova puntata de I Soliti Ignoti, il game show condotto da Amadeus nel preserale di Rai 1. Saranno loro questa sera a tentare di individuare il parente misterioso e aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Ma cosa ci fanno Lorella Boccia e Clementino fianco a fianco? La coppia inedita sarà, a partire dal 18 aprile, alla conduzione della nuova edizione di Made in Sud, in onda su Rai 2 in prima serata. Andiamo, però, a conoscere meglio la vita privata della coppia di neo conduttori.

Clementino è un celebre rapper di origine campana. Parlando di sentimenti, è felicemente fidanzato con Martina Difonte, una giovane e bellissima attrice di teatro e non solo. I due stanno insieme da qualche anno e sembra siano molto felici insieme. Che ci sia un matrimonio in arrivo?

Lorella Boccia, invece, nasce come ballerina. Anni fa ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi dove si è distinta per talento e bellezza. Negli anni successivi ha partecipato a molti programmi televisivi, facendo parte del cast di ballerini professionisti di Amici, Ciao Darwin e altri. L’abbiamo poi vista alla conduzione del daytime di Amici al fianco di Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro. Nella vita privata, Lorella è felicemente sposata con Niccolò Presta, figlio del famoso Agente di Spettacolo Lucio Presta. I due sono da pochi mesi diventati genitori di una splendida bambina, il cui nome è Luce Althea.

