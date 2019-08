Lorella Boccia è incinta?/ La foto con Niccolò Presta scatena il gossip!

“Secondo voi perché stiamo ridendo?” scrive Lorella Boccia su Instagram, in una didascalia che accompagna uno scatto che la vede accanto a suo marito Niccolò Presta. Un messaggio che non sembrerebbe contenere un particolare significato ma che ha comunque scatenato i follower della ballerina e conduttrice del daytime di Amici. Questo perché in molti hanno trovato nel messaggio di Lorella e nel modo in cui i due gioiscono nella foto un significato più profondo: secondo i fan della coppia, Lorella sarebbe in dolce attesa. I due sono marito e moglie da poco tempo, eppure la ballerina potrebbe già essere in dolce attesa. Sono infatti tantissimi i commenti scatenati dallo scatto in questione che ipotizzano una gravidanza.

Lorella Boccia incinta? Fan in delirio dopo l’ultima foto

Lorella Boccia, la nota ballerina di Amici, nonché attrice, potrebbe essere in dolce attesa. La conferma, per i fan, starebbe proprio nell’ultimo post da lei pubblicato su Instagram che la vede gioiosa e raggiante tra le braccia del marito Niccolò Presta. “Sei incinta!” scrive una fan, e ancora “Secondo me Lorella è in dolce attesa, ecco cosa li rende così felici!” C’è chi fa già anche gli auguri alla coppia “Complimenti e felicitazioni, sicuramente sarà un bellissimo bambino!” Tra i commenti spicca anche quello de Le Donatella, che lasciano alla foto della coppia una serie di cuoricini. Nessuna smentita, al momento, dalla coppia in merito all’ipotesi di dolce attesa della Boccia. Che sia dunque confermata la gravidanza?





