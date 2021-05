Lorella Boccia “Mio padre mi ha abbandonata”/ “Maria de Filippi mia seconda mamma”

Lorella Boccia si prepara a mettersi al timone di Venus Club, il suo programma tutto al femminile che questa sera la porterà in tv, su Italia1, con una serie di ospiti speciali a cominciare da Mara Maionchi e Iva Zanicchi. Il suo sarà un racconto tutto al femminile, ci saranno chiacchiere che saranno prive di copioni, momenti di spettacolo in cui si canterà e si ballerà ma ci si emozionerà e si riderà anche parlando anche di piacere sessuale e di libertà. Gli ingredienti per fare bene ci sono tutti e Lorella Boccia, che nei giorni scorsi ha annunciato la sua gravidanza, è pronta ad essere una donna incinta e lavoratrice perché è possibile fare tutte e due le cose quando tutto va bene e non ci sono problemi. Dall’altra parte, però, proprio in un’intervista al Giornale, Lorella Boccia racconta anche qualcosa di più della sua vita, una vita ‘tutta al femminile’.

Lorella Boccia “Mio padre mi ha abbandonata”

In particolare, l’ex ballerina di Amici e conduttrice della fascia in daytime, racconta: “Mio padre se ne è andato di casa quando avevo cinque anni. Mia mamma faceva la tata: con tanti sacrifici mi ha permesso di studiare danza!”. Poi continua raccontando di quanto la donna ha lavorato per farla studiare e di come lei si sia distrutta piedi e caviglie pur di non farle spendere soldi per scarpette da ballo nuove quando le sue si sono rotte. E Maria de Filippi? Lei l’ha spinta e sostenuta, a lei deve molto: “Lei ha creduto in me. Sono arrivata a Roma spaesata, lei mi ha spinto e fatto arrivare dove sono arrivata, Hollywood compreso”.

