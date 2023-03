Lorella Boccia piange su Instagram: “Solo ora capisco quanto è difficile”/ Lo sfogo per la figlia Luce

Lorella Boccia, lo sfogo su Instagram per la figlia Luca Althea: cos’è accaduto

Lorella Boccia ha affidato ai social un lungo sfogo e una riflessione molto importante sul tema della maternità. La celebre conduttrice e ballerina è molto attiva su Instagram, dove ama condividere soprattutto i momenti della quotidianità con sua figlia Luce Althea. Da alcuni mesi ormai Lorella ha deciso di dedicarsi anima e corpo a sua figlia, ma negli ultimi giorni è tornata a lavoro. Cosa che comporta il doversi allontanare da sua figlia, seppur solo per alcune ore.

Questa separazione ha però scatenato il malumore della ballerina che ha così voluto affidare ai social il racconto delle sue sensazioni del momento. “È una giornata particolare. – ha esordito Lorella su Instagram, come riporta il Fatto Quotidiano – Da oggi trascorrerò alcune ore lontana da Luce.”

Lorella Boccia: “Non credevo che sarebbe stata emotivamente così dura ricominciare”

Lorella Boccia ha allora spiegato la difficoltà di separarsi da sua figlia, seppur per esigenze lavorative: “Sono tranquilla perché c’è una persona di fiducia con lei, quindi non è questo il punto. Il punto è che non credevo che sarebbe stata emotivamente così dura ‘ricominciare’, anche se sono molto felice di rimettere le mani ad un nuovo progetto” ha spiegato, usando come sfondo una sua foto col viso bagnato da una lacrima. La conduttrice ha però voluto concludere il suo sfogo un messaggio di forza: “Milioni di mamme ricominciano praticamente subito per necessità in base al tipo di lavoro che fanno e, credetemi, solo adesso capisco quanto siete/siamo forti!”

