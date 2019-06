Lorella Cuccarini a Linea Verde/ Lo speciale in prima serata condotto dalla showgirl?

Dal sovranismo alla conduzione in prima serata il passo è breve soprattutto quando ti chiami Lorella Cuccarini e, lontano da quello che è il tuo mondo, puoi permetterti anche di tenere il timone di uno speciale Linea Verde. Secondo quanto riporta TvBlog sembra proprio che l’annunciato ritorno in Rai della showgirl, una volta la più amata dagli italiani, potrebbe andare in scena ben prima del previsto e del prossimo autunno, visto che questo speciale in prime time di Linea Verde dovrebbe andare in onda il prossimo agosto. In particolare, stando a quanto apprende Blogo, sembra che la showgirl possa essere la conduttrice delle quattro puntate di prima serata di Linea Verde, in onda al venerdì dal 9 agosto a settembre, al fianco del confermato Federico Quaranta. Il programma è da sempre pilastro della programmazione Rai portando a casa come sempre importanti ascolti e contando su uno zoccolo duro di pubblico che potrebbe riversarsi proprio nel prime time di Rai1.

LORELLA CUCCARINI TORNA IN PRIME TIME SU RAI1?

Al momento non ci sono annunci ufficiali e nemmeno conferme e tutto lascia pensare che la bella Lorella Cuccarini possa attendere ancora un po’ prima di dire la sua sul progetto che sembra essere destinato a Nunzia De Girolamo, reduce del successo a Ballando con le stelle. In questo momento le due potrebbero essere ancora in gioco anche se per la De Girolamo potrebbe presto aprirsi un’altra strada magari addirittura in un programma tutto suo magari al sabato pomeriggio. Qualcosa bolle in pentola in casa Rai ma sicuramente Lorella Cuccarini nel prime time di Rai1 è qualcosa di tangibile se non ad agosto, molto presto.

